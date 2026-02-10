La temporada frutícola en el norte de la Patagonia ya no absorbe la misma cantidad de trabajadores que en otros años. Las pérdidas por granizo y el avance de la reconversión productiva redujeron de manera considerable la necesidad de mano de obra estacional en Neuquén. Frente a ese escenario, el Gobierno provincial solicitó a Tucumán que deje de financiar viajes de trabajadores rurales hacia la región cuando no existen puestos confirmados.

El planteo se realizó luego de detectar la llegada de colectivos con personas que no contaban con contrato ni alojamiento asegurado. En algunos municipios, la situación derivó en escenas de alta vulnerabilidad, con trabajadores y familias completas durmiendo en la vía pública y dependiendo de la asistencia local.

Menos fruta, menos empleo disponible

Durante años, el Alto Valle y localidades como San Patricio del Chañar recibieron contingentes de trabajadores del norte argentino para levantar la cosecha. En temporadas de mayor producción, el ingreso rondaba los 25.000 trabajadores. En los últimos tiempos esa cifra se había estabilizado en torno a los 18.000.

Hoy la realidad es diferente. Desde la Subsecretaría de Trabajo reconocen que la demanda cayó y que no se necesita la misma cantidad de personas que en temporadas anteriores. La merma en la producción y el cambio en el uso del suelo impactaron directamente en el volumen de empleo disponible.

Colectivos sin contrato previo

El punto más delicado se registró en la segunda quincena de enero, cuando comenzaron a arribar colectivos con trabajadores que no tenían tareas confirmadas. Algunos de esos traslados contaban con financiamiento desde Tucumán, como ocurre habitualmente en cada temporada.

Sin embargo, esta vez la estructura productiva no estaba en condiciones de absorberlos. Desde el área laboral provincial señalaron que resultó difícil contener la situación, ya que muchas personas llegaban con la expectativa de conseguir empleo en destino, en un contexto donde las oportunidades eran claramente menores.

La sorpresa por el volumen de arribos sin respaldo laboral encendió una señal de alerta en el Gobierno neuquino.

Personas en la calle y presión sobre los municipios

La consecuencia más visible se dio en El Chañar, donde se detectó a numerosos trabajadores sin alojamiento. La presencia de personas durmiendo en espacios públicos obligó a los municipios a intervenir con asistencia básica, en un momento en que tampoco existe margen laboral para la población local.

La Provincia advirtió que permitir el ingreso masivo sin contratos confirmados solo profundiza la desocupación temporal y expone a los trabajadores a situaciones de precariedad y vulnerabilidad. El impacto no se limita al empleo: también repercute en servicios sociales, sanitarios y habitacionales.

Pedido formal y coordinación

Ante este panorama, funcionarios neuquinos mantuvieron contactos con autoridades tucumanas para explicar que la provincia no puede ofrecer la misma cantidad de puestos que en años anteriores y que el contexto productivo cambió de manera sustancial.

En paralelo, se coordinó con los intendentes de Centenario, Vista Alegre y El Chañar, además de organismos vinculados al trabajo rural, para reforzar controles y ordenar el flujo de trabajadores.

La decisión de plantear el tema de manera directa con Tucumán expone un problema estructural que trasciende fronteras provinciales: cuando la oferta laboral se reduce, sostener expectativas masivas de empleo puede derivar en situaciones sociales difíciles de contener.

El dato central es concreto: hoy hay menos cosecha y, por lo tanto, menos trabajo rural disponible en Neuquén. Frente a ese cambio, la Provincia optó por anticiparse para evitar que la falta de coordinación termine agravando un escenario que ya mostró su costado más duro.