Los semáforos inteligentes ya funcionan hace tres meses en Neuquén Capital, donde han demostrado una alta efectividad para reducir embotellamientos y para agilizar el tránsito principalmente en horas pico donde miles de vehículos circulan por las principales calles.

La Subsecretaria de Coordinación Administrativa, Noelia Rueda Cáceres, comentó con La Primera Mañana por AM550 que hace tres meses se instalaron en Avenida Leloir y Dr. Ramón, en el acceso a la ciudad por el alto.

El segundo informe de los resultados de esta herramienta ha indicado que este último mes hubo mejoras sustanciales, principalmente en el semáforo de La Rioja y Dr. Ramón y en Avenida Argentina y Leloir. Lo que se mide para ver la efectividad es fluidez, cantidad de vehículos y velocidad en hora pico.

"Hemos mejorado ya, para el primer caso, un 9% y para el de la Avenida, un 10% de la velocidad mínima que tiene cada vehículo al atravesar la vía. Y hemos superado ya la barrera de 28 km por hora en ese horario, que es muy importante porque eso evita las colas en espera, también ya hace que no haya tanto frenado en los sistemas semafóricos", manifestó Cáceres.

En cuanto a la cantidad de autos, manifestó que se sorprenden por los números de vehículos que ingresan y atraviesan Neuquén para trabajar o hacer sus actividades en hora pico. "Tenemos una estimación, un promedio de más de 4.000 vehículos ingresando de 7.30 a 8.30 de la mañana, y también tenemos pasadas sobre justamente esa intersección, de más de 1.200.000 vehículos por mes que vienen y atraviesan y pasan por esa intersección."

Las velocidades han pasado de una mínima de menos de 20km por hora, en los ingresos, a 28km, si bien es una mejora no supera las velocidades máximas permitidas. Aunque sí en el horario nocturno se registran velocidades no permitidas y que pueden generar situaciones de peligro.

"Estamos trabajando para ver cómo se puede cambiar el sincronismo en horario nocturno y volverlo a establecer en horario de los ingresos que son los más complejos de nuestra ciudad", destacó Cáceres.

La Subsecretaria de Coordinación Administrativa, Noelia Rueda Cáceres.

Instalación en Avenida Mosconi, Olascoaga y Argentina

En la Avenida Mosconi también ya se ha avanzado en la actualización de los controladores, en el sector que no está en obra, para sincronizarlos y mejorar el acceso desde Plottier. Una vez finalizada, la Gran Avenida también va a contar con esta tecnología de semáforos inteligentes,

Actualmente se trabaja en las troncales de Neuquén, como los accesos de distintas localidades hacia la Capital. Una vez que se complete en Mosconi se sincronizará con Avenida Argentina y Avenida Olascoaga.

En Avenida Mosconi resta instalar cámaras y cartelería, aunque los sistemas ya están actualizados para ponerlos a funcionar. A fin de noviembre se instalará cartelería dinámica para detectar los flujos junto con la inteligencia artificial de los semáforos.

Toda esta información es analizada en el centro de información urbana que opera en la terminal de ómnibus y también en el edificio municipal que está en Roca y Avenida.

"Dentro de los análisis que hace el centro de información, el 76% tiene que ver con autos de menor porte y camionetas, por sobre todo, después tenemos un índice muy muy bajo de motocicletas y también de lo que son camiones y colectivos de un 11 y un 13%, así que sabemos que hay que poner mucho el foco en lo que son las camionetas y los automovilistas que ingresan a nuestra ciudad", agregó.

Finalizó comentando que el sistema consiste en no solo mejorar la fluidez sino también la concientización y el control en cuanto a velocidades.

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