La primera troncal inteligente de la capital neuquina ya está en funcionamiento sobre las avenidas Leloir y Doctor Ramón, con un sistema que permite adaptar los tiempos de los semáforos de acuerdo con el flujo vehicular en tiempo real. La iniciativa es implementada por la Municipalidad de Neuquén y representa el inicio de la modernización integral del sistema semafórico de la ciudad.

La subsecretaria de Coordinación Administrativa e Institucional, Noelia Rueda Cáceres, indicó: "Hoy ya ponemos en funcionamiento de manera formal nuestra primera troncal inteligente que es a base de esta colocación y actualización de nuestros sistemas semafóricos y cámaras y cartelería vial dinámica".

La funcionaria explicó que esta primera experiencia forma parte de un proceso de actualización progresiva que alcanzará a las 338 intersecciones semaforizadas de la ciudad, con la incorporación de herramientas digitales para mejorar la circulación y la gestión del tránsito.

La intervención sobre Leloir y Doctor Ramón incluyó la instalación de nuevos controladores, cámaras lectoras de flujo, cartelería vial dinámica y trabajos de jerarquización mediante señalización horizontal y vertical.

El equipamiento permite detectar la carga vehicular en tiempo real y modificar automáticamente los ciclos de luz verde para priorizar los carriles que presentan mayor demanda. De esta manera, el sistema reemplaza el esquema tradicional de tiempos fijos por una sincronización que se adapta de manera permanente a las condiciones del tránsito.

El corredor fue elegido para el debut de la tecnología por tratarse de uno de los sectores con mayor circulación de la ciudad, utilizado diariamente por miles de automovilistas neuquinos y vecinos que llegan desde localidades cercanas.

Tecnología para anticiparse a los problemas del tránsito

El subsecretario de Mantenimiento del Espacio Público, Walter Honorio, explicó que "este sistema está compuesto por pantallas informativas que van analizando flujo vehicular en cantidad, si pasa algún siniestro, si hay alguna emergencia, todo se puede plasmar en estas pantallas".

La infraestructura está vinculada directamente con el Centro de Información Urbana inaugurado esta semana en la ETON. Desde ese espacio, el personal técnico puede visualizar las imágenes captadas por las cámaras y supervisar el funcionamiento de los distintos cruces.

Sobre la capacidad de respuesta del sistema, Honorio detalló que "en tiempo real podemos solucionar al instante" cualquier eventualidad que se registre en las esquinas monitoreadas.

Además de regular los semáforos, los paneles LED informativos permiten transmitir indicaciones a los conductores y modificar sus mensajes según las circunstancias de cada sector. Entre las situaciones contempladas se encuentran la proximidad de establecimientos escolares, emergencias o imprevistos que puedan afectar la circulación.

La secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, Luciana De Giovanetti, destacó que "todo lo que tiene que ver con el crecimiento exponencial de la ciudad de Neuquén se transforma en planificación, esto es un claro ejemplo de planificación, es lo que la ciudadanía necesita, que nosotros nos ocupemos de todos los temas y que se viva de una manera mejor en la ciudad".

En ese sentido, De Giovanetti también remarcó la importancia de la responsabilidad de quienes circulan por la ciudad y sostuvo que "las buenas conductas son parte de la seguridad, la seguridad vial la hacemos entre todos quienes salimos de casa en un vehículo".

El plan continuará en otros corredores

El desarrollo de la primera troncal estuvo precedido por estudios y relevamientos realizados por el Observatorio Vial, junto con el trabajo de arquitectos y técnicos de la Dirección General de Semáforos. El objetivo fue determinar los puntos estratégicos para instalar los dispositivos de medición y optimizar la coordinación de los cruces.

Rueda Cáceres anticipó que la tecnología continuará extendiéndose a otros sectores de la ciudad y confirmó que "la que ya está anunciada es la avenida Mosconi, la Gran Avenida, no solamente en la parte que está en obra va a tener este sistema, sino en la que todavía no lo está porque nosotros también necesitamos ya empezar a recopilar los datos del flujo vehicular de la troncal principal que tiene nuestra ciudad y después, en base a esos datos, seguramente estemos trabajando en Jujuy y Salta, San Martín y Belgrano".

La inversión se realizó con fondos propios y se enmarca en el plan de modernización de la infraestructura urbana de Neuquén. La incorporación de tecnología permitirá optimizar las arterias existentes, reducir tiempos de viaje y generar información para planificar futuras intervenciones y políticas de ordenamiento del tránsito.