Sueldos en Neuquén: este miércoles 30 de septiembre cobran todos los estatales, jubilados y pensionados

El Gobierno de la provincia de Neuquén recordó que este miércoles 30 de septiembre se realizará el depósito de los haberes correspondientes al mes en curso para la totalidad de los trabajadores de la administración pública provincial. La acreditación alcanzará de manera simultánea a los empleados activos, jubilados, pensionados y retirados del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN), quienes percibirán sus salarios en una única jornada.

La decisión de pagar el último día hábil del mes

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la fecha elegida responde a una política impulsada por el gobernador Rolando Figueroa para garantizar previsibilidad financiera a los trabajadores estatales.

El pago de los haberes el último día hábil de cada mes busca brindar certezas a las familias neuquinas al momento de organizar gastos, compromisos financieros y consumo cotidiano.

La regularidad en el cronograma salarial también tiene efectos sobre la actividad comercial en distintos puntos de la provincia, especialmente en ciudades donde el empleo estatal representa una parte importante de la economía local.

El antecedente del bono y la asignación por ropa de trabajo

La acreditación de los salarios llega pocos días después de que los trabajadores estatales percibieran dos conceptos acordados en las negociaciones paritarias desarrolladas este año.

Durante septiembre, la Provincia abonó una suma extraordinaria no remunerativa y no bonificable de $410.000, además de $311.480 correspondientes a la primera cuota de la asignación destinada a ropa de trabajo.

Estos pagos alcanzaron tanto a trabajadores activos como a jubilados, en el marco de los acuerdos alcanzados entre el Gobierno provincial y los gremios estatales.

Qué deben tener en cuenta los beneficiarios

Los haberes estarán disponibles a partir de este miércoles 30 en las cuentas bancarias correspondientes. Desde el Gobierno provincial recomendaron verificar la acreditación a través de los canales habituales de consulta de cada entidad financiera.

Con este desembolso, Neuquén completa el cronograma salarial de septiembre manteniendo la política de pago en fecha y reforzando uno de los principales compromisos de la actual gestión con los trabajadores de la administración pública.