Sueña con una habitación para su hija y un taller propio en Villa Pehuenia: las historias detrás de los créditos de Neuquén Habita

El Gobierno de Neuquén comenzó a entregar créditos hipotecarios para que las familias de la provincia construyan sus casas, a través del programa Neuquén Habita.

Según el gobernador Rolando Figueroa, hay 15.000 soluciones habitacionales en marcha, sin contar los préstamos, mientras que más de 1.000 personas ya cumplieron los requisitos para acceder al financiamiento.

El miércoles se realizó el desembolso para 300 familias, que fueron aprobados y recibirán fondos para construir sus viviendas de acuerdo con sus propios proyectos.

El acceso a la vivienda propia "es un antes y un después"

Dentro de estas miles de personas, una de las afortunadas fue Florencia D'Estéfanis, una vecina de Villa Pehuenia que se convirtió en la primera de la localidad en acceder a este Crédito Provincial del programa.

Consultada sobre qué significa para ella esta oportunidad, lo describe como un sueño para que su hija tenga su habitación propia y ella su taller. "Es un antes y un después", relata la vecina sobre el acceso a la vivienda y la posibilidad de brindarle una mejor vida a su hija de 10 años, Nina.

Florencia recibió uno de los primeros Créditos Hipotecarios Provinciales del programa Neuquén Habita en la Región del Pehuén. Como muchas otras familias que están accediendo al beneficio, detrás de ese trámite hay historias de perseverancia y sacrificio.

El sacrificio detrás de los créditos y constantes mudanzas

Nacida en Córdoba, Flor vivió en Buenos Aires por 20 años, donde siempre alquiló. En 2014 se asentó en Villa Pehuenia, sin trabajo y con mucho esfuerzo por delante.

En la localidad cordillerana comenzó a dedicarse a la artesanía y cerámica, a lo cual está abocada hace doce años cuando creó Te Quiero Sur, donde vende sus blends de té con plantas nativas.

Sin embargo la vecina seguía alquilando, en un lugar turístico, donde no hay mucha oferta y los precios son orientados a los visitantes temporales. En los últimos cinco años se mudó tres veces.

En cada nueva mudanza soñaba tener su taller, el cual iba proyectando en cada casa pero no lograba concretar.

Una de las primeras aprobadas del programa

En 2025 logró dar un primer gran paso, comprando un terreno y escriturándolo. Así llegó a Neuquén Habita, plan al cual se inscribió y presentó los papeles necesarios, mientras esperaba obtener un sí.

Finalmente llegó la noticia de que sus papeles eran correctos para recibir el crédito, con ello posteriormente fue la aprobación.

Florencia reconoce que era imposible para ella, sola, ir construyendo y ahorrando de a poco, ya que le hubiera llevado mucho más años. En cambio con el crédito podrá construir su casa completa.

Dentro de los planos se aseguró de incluir el taller para continuar con su oficio y sus ventas, que son su sustento económico para ella y su hija.