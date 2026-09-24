El director provincial de Protección Civil, Carlos Cruz, detalló el impacto de las lluvias y los fuertes vientos en distintos puntos de Neuquén. Villa La Angostura fue la localidad que concentró las mayores complicaciones durante la noche y la madrugada de este jueves 24 de septiembre. También hubo desprendimientos de rocas en Junín de los Andes y cortes preventivos en rutas y pasos fronterizos.

Villa La Angostura fue la localidad más afectada por el temporal que atraviesa la provincia de Neuquén, debido a la intensidad de las lluvias registradas durante la tarde, la noche y las primeras horas de este jueves. Según informó Carlos Cruz, director provincial de Protección Civil, los equipos debieron realizar numerosas asistencias a vecinos tanto en el casco urbano como en distintos sectores de la localidad.

“Villa La Angostura ha sido la localidad que hasta el momento ha presentado mayores complicaciones debido a la intensidad que se ha centralizado más en Villa La Angostura”, señaló Cruz en diálogo con La Primera Mañana, por AM550.

El funcionario confirmó además que una familia debió ser evacuada como consecuencia de las condiciones generadas por el temporal. Mientras tanto, equipos de Vialidad Nacional comenzaron a realizar recorridas preventivas sobre la Ruta Nacional 40, desde Villa La Angostura hacia Río Hermoso, para detectar posibles deslaves, caída de árboles o desprendimientos de piedras.

Cruz explicó que estas tareas buscan anticiparse a posibles inconvenientes sobre la calzada y permitir una respuesta rápida ante cualquier situación que pueda afectar la circulación. La zona de los Siete Lagos permanece bajo especial atención debido a las lluvias y los vientos que acompañan al frente meteorológico.

Lluvias intensas y desprendimientos en la zona cordillerana

En Aluminé y Villa Pehuenia también se registraron lluvias durante prácticamente toda la noche. De acuerdo con el reporte de Protección Civil, hasta el momento no se habían producido intervenciones directas por afectaciones a personas, aunque se mantenía el monitoreo sobre las distintas localidades.

En Junín de los Andes, en tanto, Protección Civil, Policía y organismos nacionales intervinieron durante la noche por la caída y desprendimiento de rocas en el sector de La Rinconada. Cruz indicó que se trata de un punto donde suelen producirse este tipo de episodios y que, si bien las piedras no fueron de gran magnitud, podían generar daños.

San Martín de los Andes también registró abundante lluvia y sectores anegados dentro del casco urbano. No obstante, Cruz señaló que no se habían registrado asistencias directas a vecinos por afectaciones de consideración ni problemas vinculados con la transitabilidad urbana.

Ruta 40: restablecieron la circulación en el tramo de Siete Lagos

Vialidad Nacional informó que fue restablecida la circulación en la Ruta Nacional 40, entre el empalme con la Ruta Nacional 231 y el empalme con la Ruta Provincial 63, en Río Hermoso, tramo de Siete Lagos. El sector se encuentra transitable con precaución debido a las condiciones climáticas.

La calzada permanece mojada por las lluvias intensas y el viento, mientras que existe posibilidad de caída de rocas en algunos sectores y presencia de animales sueltos. Equipos de Vialidad Nacional continúan trabajando y realizando tareas de prevención a lo largo de todo el tramo.

Desde el organismo solicitaron a los usuarios evitar circular durante la noche y la madrugada, respetar una velocidad precautoria y atender las recomendaciones ante condiciones climáticas adversas.

Vientos fuertes y avance del frente hacia el norte

Además de las lluvias, Cruz describió un escenario marcado por períodos de viento fuerte en distintos sectores de la provincia. Las ráfagas alcanzaban entre 50 y 60 kilómetros por hora en áreas de la Confluencia, Vaca Muerta y la región del Limay, mientras que en el corredor comprendido entre Cutral Co, Zapala y Las Lajas, la intensidad fue aún mayor.

También se registraban situaciones de polvo en suspensión y lloviznas en el corredor de la Ruta 40 Norte y en sectores próximos a la Ruta Provincial 21, hacia El Huecú, Caviahue y Copahue. Las rutas del corredor de Zapala hacia el norte neuquino permanecían habilitadas con máxima precaución.

El funcionario explicó que el frente meteorológico avanza desde el sur hacia el centro y posteriormente hacia el norte de la provincia. Por ese motivo, mientras la situación comenzaba a disminuir progresivamente en la zona sur, se esperaba que las precipitaciones más intensas se trasladaran durante este jueves hacia el departamento Minas y sectores cercanos a Chos Malal.

“Durante el día de hoy vamos a permanecer con alertas por fuertes vientos, fuertes lluvias”, advirtió Cruz. Según explicó, los pulsos más importantes de lluvia en el norte podían registrarse entre las primeras horas de la mañana, hasta aproximadamente las 18.

Rutas, transporte y pasos fronterizos

Ante las condiciones meteorológicas, durante la noche se dispusieron interrupciones preventivas para los transportes de pasajeros en distintos corredores de la provincia. Desde las primeras horas de este jueves se evaluaba en cada sector la posibilidad de reanudar o reprogramar los servicios.

Además, numerosas localidades suspendieron las clases y actividades al aire libre como medida preventiva. Protección Civil recomendó evitar desplazamientos innecesarios y, en caso de tener que viajar, hacerlo preferentemente durante el día y con máxima precaución.

El paso internacional Cardenal Samoré permanece cerrado. Cruz explicó que del lado chileno también se registraban lluvias intensas y que era necesario controlar arroyos y escorrentías antes de determinar una eventual reapertura. Desde Vialidad señalaron que se encuentra intransitable para todo tipo de vehículos hasta nuevo aviso. La restricción se debe al aumento del caudal de agua en el puente “El Gringo”, ubicado sobre la CH-215, a la altura del kilómetro 111.

En cuanto al paso internacional Pino Hachado, el último informe indicaba que permanecía cerrado e intransitable. Se reportaba acumulación de hielo y nieve sobre la calzada, viento fuerte, baja adherencia, presencia de animales sueltos y posibilidad de caída de piedras en el kilómetro 48, mientras equipos trabajaban en el lugar.

Recomendaciones ante la continuidad del temporal

Cruz señaló que las condiciones comenzarán a mejorar de manera significativa a partir del viernes, aunque advirtió que durante viernes, sábado y domingo continuarán los períodos ventosos y algunas lluvias de menor intensidad. La tendencia se mantendría durante la semana siguiente, aunque con precipitaciones de menor proporción.

Desde Protección Civil insistieron en la importancia de consultar el estado de las rutas y las condiciones meteorológicas antes de emprender un viaje. “Si no hay alguna situación específica para desplazarnos, evitar obviamente la exposición, principalmente durante el día de hoy”, recomendó Cruz.

Para acceder a información actualizada, el funcionario destacó la disponibilidad del mapa interactivo de la Secretaría de Emergencias, al que se puede ingresar desde sus cuentas oficiales en Instagram y Facebook. La herramienta permite consultar en tiempo real el estado de distintos sectores: el color verde indica condiciones normales, el amarillo recomienda informarse y circular con precaución, y el rojo señala situaciones de riesgo, cortes preventivos u otros inconvenientes.