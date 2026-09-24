La Municipalidad de San Carlos de Bariloche declaró formalmente la emergencia climática ante un severo temporal de lluvia y viento que afecta a la región, acompañado por una alerta roja emitido por el Servicio Meteorológico Nacional.

Como consecuencia directa de estas condiciones adversas y las dificultades en la transitabilidad, el Consejo Escolar confirmó la suspensión total de las actividades presenciales en los establecimientos educativos de Bariloche y Villa Mascardi para el turno mañana de este jueves.

La decisión municipal busca restringir al máximo la circulación de vehículos y transeúntes para prevenir accidentes, proteger a residentes y turistas, y facilitar el desplazamiento de las cuadrillas de asistencia y servicios esenciales en toda la zona. De acuerdo a las previsiones meteorológicas, se aguardan precipitaciones intensas y continuas con valores acumulados de entre 80 y 120 milímetros, pudiendo superar los 150 milímetros en sectores puntuales. Además, el fenómeno estará acompañado por vientos de entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

Desde el gobierno local solicitaron a los vecinos no salir de sus viviendas salvo extrema necesidad y sugirieron a los empleadores implementar modalidades de trabajo remoto o esquemas flexibles.

Protección Civil también pidió revisar techos, desagües, canaletas y rejillas para prevenir anegamientos y obstrucciones. Quienes deban conducir por razones impostergables deberán hacerlo con extrema precaución, reduciendo la velocidad y aumentando la distancia de frenado.

La emergencia permanecerá vigente mientras continúen las condiciones adversas. Ante cualquier situación de riesgo, las autoridades recordaron que se encuentra habilitada la línea gratuita 103 para solicitar asistencia.