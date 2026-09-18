Un descuido que pudo terminar en una tragedia ocurrió en las últimas horas en el barrio 14 de Octubre, en la ciudad de Neuquén.

Un vehículo que había quedado estacionado sin el freno de mano colocado comenzó a desplazarse por la calle principal del sector, aprovechando la pendiente de la calzada.

El auto avanzó sin conductor hasta que finalmente impactó contra el cantero de una vivienda, donde quedó detenido. El choque provocó daños materiales en la propiedad, pero afortunadamente no hubo que lamentar personas heridas.

El hecho vuelve a poner en evidencia la importancia de tomar las precauciones necesarias al estacionar, especialmente en calles con pendiente. Dejar colocado el freno de mano y asegurar correctamente el vehículo puede evitar que un descuido termine provocando un accidente de consecuencias mucho más graves.