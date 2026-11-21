A partir de la firma del decreto del gobernador Rolando Figueroa que formalizó la creación del Programa Tarifa Neuquina para Usuarios Residenciales, más de 50.000 usuarios del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) se beneficiarán con un descuento de hasta el 30 por ciento en la próxima factura de energía eléctrica.

El presidente del EPEN, Mario Moya, detalló que esa cantidad representa el 52 por ciento de los clientes residenciales de la empresa provincial, quienes se inscribieron antes del 10 de noviembre, fecha de cierre del primer período de altas.

El resto de los usuarios podrá seguir inscribiéndose. Quienes completen el trámite antes del 10 de diciembre podrán acceder al descuento a partir del mes siguiente, ya que las altas se procesan con fecha de corte el día 10 de cada mes.

Para inscribirse hay que ingresar a neuquen.gob.ar/tarifaneuquina/ Una vez allí, se debe seleccionar el ícono del EPEN o de la cooperativa prestadora del servicio y completar el formulario con cuatro datos. Para realizar el trámite es necesario tener una factura a mano.

Una vez completada la inscripción, el usuario recibe un correo electrónico de confirmación. Moya aclaró que, en el caso del EPEN, no es necesario ser titular del medidor para realizar el trámite.

“Estamos sumamente contentos porque lo que venía adelantando el gobernador se ve reflejado en este decreto, que nos permite aplicarlo en el EPEN y en las cooperativas. Esto es muy importante porque va directo al bolsillo de cada usuario. Y la cantidad de inscriptos demuestra el interés y la aceptación que ha tenido este programa”, expresó el presidente del ente.

Plan para mejorar la eficiencia del servicio

En relación con el trabajo que lleva adelante la empresa para acompañar la implementación de la medida, Moya explicó que el EPEN desarrolla un plan plurianual orientado a reducir los costos operativos y mejorar la eficiencia en la prestación del servicio.

Entre las acciones mencionó la optimización de las tareas de operación y mantenimiento, la disminución de las pérdidas técnicas y no técnicas -entre ellas, las conexiones ilegales- y el abordaje de los costos impositivos, entre otros aspectos.

Según indicó, estas iniciativas fueron trabajadas junto con el ministro de Energía, Gustavo Medele y el gobernador, con el objetivo de generar mejores condiciones para sostener el beneficio. También destacó el acompañamiento del Gobierno provincial para avanzar con la medida.

El decreto 1909/2026 crea el programa de bonificación para usuarios residenciales y establece un descuento del 30 por ciento sobre los cargos fijos y variables de la tarifa del EPEN. Además, contempla un esquema de compensaciones para las cooperativas eléctricas.

La norma dispone la creación de un Registro de Beneficiarios, cuya implementación y administración está a cargo del EPEN, mientras que el ministerio de Energía es la autoridad de aplicación del programa.

También establece que el programa estará sujeto a evaluaciones periódicas para analizar su implementación, alcance, impacto y grado de cumplimiento de los objetivos, además de las condiciones económicas, financieras y presupuestarias que permitan garantizar su continuidad.

Mediante la Tarifa Neuquina se busca trasladar a los hogares de la provincia parte de los beneficios del desarrollo energético neuquino y avanzar en la reducción del costo de un servicio esencial.