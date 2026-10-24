Tarifa Neuquina: qué explicó el ministro de Energía sobre el descuento en la luz

El ministro de Energía de Neuquén, Gustavo Medele, brindó detalles sobre la implementación de la Tarifa Neuquina, el programa anunciado por el gobernador Rolando Figueroa que permitirá a los usuarios residenciales del EPEN acceder desde noviembre a un descuento del 30% en los cargos fijo y variable de la factura eléctrica.

En una entrevista con Pancho Casado, en Informe Semanal por AM550, el funcionario explicó que la medida será posible gracias a los recursos obtenidos por la Provincia durante la renegociación de las concesiones hidroeléctricas. "Esto es parte también del compromiso que tomó el gobernador de transferir los ahorros que consiga la provincia al usuario final", afirmó Medele.

En ese sentido, recordó que durante la negociación de las concesiones hidroeléctricas "se consiguieron mejoras en la captura de valor por parte de la provincia" y remarcó que "esa captura de valor, el compromiso fue transferirla directamente a los usuarios". Según indicó, los mecanismos anunciados buscan precisamente distribuir entre los neuquinos los beneficios económicos obtenidos en esas negociaciones.

Por qué el beneficio alcanza al EPEN y no a las cooperativas

Consultado sobre la situación de las cooperativas eléctricas, el ministro aclaró que funcionan bajo un esquema completamente distinto al del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN). Explicó que el organismo no solo distribuye electricidad, sino que además debe generarla en localidades donde no existe conexión con el sistema interconectado nacional.

"El EPEN provee electricidad aun donde no hay redes eléctricas. Por ejemplo, Villa Traful. Hay un generador que produce energía a través de diésel", señaló. Agregó que una situación similar ocurre en Villa La Angostura y otras localidades del interior, donde los costos de generación son considerablemente más altos que los de comprar energía a la red nacional.

Durante la entrevista, Medele explicó que la Tarifa Neuquina distribuirá entre usuarios los ahorros obtenidos por la Provincia.

Medele sostuvo que, si esos costos se trasladaran directamente a los usuarios, "el costo de la energía real sería impagable". Por ese motivo, explicó que el Gobierno provincial utiliza parte de los recursos obtenidos en la renegociación de las hidroeléctricas para sostener el funcionamiento del EPEN y garantizar que los habitantes de las zonas más alejadas puedan acceder al servicio en condiciones similares al resto de la provincia.

Cómo se financia el sistema eléctrico provincial

Durante la entrevista, el titular de Energía también explicó cómo funciona el esquema financiero del EPEN. Señaló que el organismo reúne ingresos provenientes del cobro a los usuarios, aportes del Gobierno provincial y fondos vinculados a regalías y subsidios cruzados, que se administran dentro de un sistema integrado.

"El EPEN tiene ingresos por lo que cobra de los usuarios, tiene algunos ingresos por parte de la provincia y tiene los ingresos por regalías y subsidios cruzados. Lo trata todo como un sistema integrado", afirmó. Añadió que, cuando esos recursos no alcanzan para cubrir la totalidad de los costos, es la Provincia la que absorbe la diferencia.

El funcionario puso como ejemplo las grandes obras de infraestructura eléctrica que se ejecutan en el interior neuquino, cuyo costo sería imposible trasladar directamente a los usuarios. "Hoy la provincia cubre bastante de estos costos porque obras eléctricas de esta magnitud no es algo que uno pueda salir a cobrar directamente al usuario final", indicó. Según explicó, esas inversiones se financian con recursos provinciales y luego su impacto económico se distribuye gradualmente dentro del sistema eléctrico.