El ministro de Energía de Neuquén, Gustavo Medele, analizó lo que dejó la Argentina Oil and Gas 2026, el trabajo de las empresas en Vaca Muerta y el desarrollo energético de la provincia en materia de gas y petróleo.

Durante una entrevista con Informe Semanal por AM550, Medele expresó sobre la AOG Patagonia 2026 que "en muchas exposiciones se planteó que la próxima molécula de gas y petróleo será para exportar, hoy nuestros compradores están fuera de Argentina. Con lo cual, ellos pueden comprar a cualquier otro país, por lo que hoy competimos con el resto del mundo”.

En el mismo sentido detalló: “La competitividad empieza el subsuelo con la roca en sí misma, después los trabajos para extraerla y también para llevarla a los puertos". "A partir de ahí, el recorrido a los puertos de consumo, mientras más son los trayectos más costoso, claramente a distancias más largas mayor es la desventaja”, agregó, y dijo que “nuestra competitividad está más desafiada de otros mercados porque estamos lejos de los grandes centros de consumo”.

Medele sostuvo que los países compradores “ven que entrar temprano a un país que desarrolla recursos y pueda convertirse en un proveedor a largo plazo es interesante en función de establecer relaciones. Un componente importante de la competitividad tiene que ver con la infraestructura, redes eléctricas, redes de gas, rutas, capacidad humanística, entre otras cosas”.

Gustavo Medele advirtió sobre el desafío de Vaca Muerta: “Nuestra competitividad está más desafiada”

Por otro lado, se refirió a las fábricas en complejos de Santa Fe que proveen a Neuquén. “Queremos que esto se analice en toda la cadena de valor, hay oportunidades de mejorar y optimizar, hoy la industria está entrando en esa etapa entendiendo que una venta internacional hay que mantenerla, si uno quiere ser un oferente confiable debe ser capaz de entregar todos los días los barriles y los metros cúbicos de gas que prometió”, manifestó.

Además, el ministro comentó: “En el sector industrial, hay 25.000 personas que están en contacto con la extracción de petróleo y 25.000 en obras de infraestructura. El Instituto Argentino del Petróleo y del Gas dice que uno puede esperar que en este tipo de actividades, los involucrados a nivel nacional sea cuatro veces las afectadas en Neuquén, con lo cual hablamos de 200.000 personas trabajando para la provincia”.

Sobre la misma línea manifestó: “Hay que entender que esto es un crecimiento en etapas. Capacidad, recursos, infraestructura y luego invierte, es decir son escalones. Hoy el factor es bajar costos operativos y eso tiene que ver con rutas por ejemplo, todo crecimiento debe ser organizado y eso es lo que vemos, estos saltos están claramente definidos”.

“Uno ve el VMOS por ejemplo, que seguramente tardará hasta finales del 2027 para llenarse, cuando entre en funcionamiento eso nos dará una meseta de estabilidad, por lo tanto este crecimiento siempre se da en escalones, hay que tomar gente por ejemplo”, describió el ministro de Energía de Neuquén.

Por otro lado, Gustavo Medele señaló: “Hoy tenemos 700.000 barriles que fluyen por los ductos neuquinos y estamos a máxima capacidad, el VMOS tiene una capacidad de unos 600.000 y a eso se puede agregar productos para llegar a casi 700.000, hablamos de 1.400.000 que sería una cifra técnicamente posible.

Luego, la red de Oldelval tiene 100.000 más, eso es lo que hoy tenemos en la mesa por los proyectos que hay en la capacidad física para evacuar petróleo para fines del 2028”.

Sin embargo, advirtió que eso “depende de los privados para poner más caños a disposición”, y dijo que “para el gas hay varios proyectos, el del GNL por ejemplo, una licitación de TGS desde Tratayén a La Carlota, son cuestiones que se están elaborando. Ahí hablamos de 15 millones de metros cúbicos”.

Destacó, con respecto a la planta de Gas Natural Licuado (GNL), la visión que tuvo el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck para que la obra se lleve adelante en territorio rionegrino.

Uso del agua en la actividad hidrocarburífera

Sobre este tema, el ministro sostuvo en AM550: “Esto tiene algunos ejes. En primer lugar, la industria petrolera trata agua, es un sector que sabe que debe ponerla en condiciones. Todos los proyectos saben que deben tratar el recurso y reinyectarlo en buenas condiciones para no dañar el yacimiento, con lo cual el tratamiento es inherente al gas y el petróleo”.

“En segundo lugar, en el agua de fractura, cuando se inyecta vuelva el 40% del total, más de la mitad queda adherido a la roca y no vuelve a salir. Por lo tanto, el 40% se utiliza en pozos sumideros donde se pierde, es decir hoy el 100% del recurso no se está reutilizando. Lo más lógico es poner proyectos para poder reutilizar el agua y sacar de los ríos solamente lo que no tenemos”, expresó sobre la misma línea.

También habló sobre la huella de carbono como otro elemento importante. “Ya que tenemos la circulación del agua, utilicemos eso para hacer crecer cultivos que tengan la función de captura de carbono y ahí se cierra el círculo en un concepto de economía circular”, comentó.

“La provincia decide mantener el canon en los precios que veníamos manejando, pero las empresas deben demostrar que hacen esfuerzos para mejorar el tratamiento del agua. El canon se puede mantener si hacen los proyectos productivos necesarios, eso lo deben entender, tratar el agua es fundamental. Aquellos que no hagan los esfuerzos, tendrán que pagar el canon en su totalidad, cuyos fondos el Gobierno va a utilizar en este sentido”, comentó el ministro de Energía de Neuquén.



