El temporal obliga a cerrar Chapelco: no habrá actividades ni medios de elevación y piden no ascender a la montaña

El alerta meteorológico y las condiciones adversas previstas para la región impedirán disfrutar de una jornada de nieve en el cerro Chapelco. El centro de esquí permanecerá cerrado durante este jueves 24 de septiembre y suspenderá todas sus actividades, incluida la apertura de los medios de elevación.

La decisión fue comunicada oficialmente por la empresa y se tomó en consonancia con el alerta climático emitido por las autoridades provinciales y las recomendaciones de Protección Civil. La medida alcanza tanto a los visitantes como a las actividades previstas en la montaña.

Desde Chapelco explicaron que el cierre responde a razones de fuerza mayor y tiene como principal objetivo preservar la seguridad de los visitantes y del personal. El pronóstico anticipa un escenario complejo en la montaña, con vientos intensos en cotas altas, baja visibilidad y precipitaciones, que incluirán lluvia intensa y nevadas en sectores elevados.

También complican los accesos

A las condiciones meteorológicas en la montaña se suman las restricciones de circulación dispuestas en las rutas de acceso a San Martín de los Andes y al complejo invernal. En este contexto, las autoridades recomendaron evitar desplazamientos y mantenerse informados sobre el estado de los caminos.

El cierre del centro de esquí se mantendrá durante el período que dure la alerta oficial. La reapertura quedará sujeta a una nueva evaluación de las condiciones climáticas y de seguridad en la montaña.

Antes de volver a recibir visitantes, la patrulla de pista deberá completar las tareas de acondicionamiento y control de seguridad del manto níveo. Recién después de esa evaluación se determinará si están dadas las condiciones para retomar las actividades y habilitar los medios de elevación.

Piden no subir por medios propios

Desde Chapelco solicitaron especialmente a los visitantes que no intenten ascender a la montaña ni ingresar a las pistas por sus propios medios mientras permanezca vigente la alerta. La recomendación busca evitar situaciones de riesgo ante el deterioro de las condiciones meteorológicas y las dificultades que presenta la circulación.

El complejo pidió además consultar únicamente sus canales oficiales para conocer las novedades sobre la reapertura. También recomendó seguir los reportes de Vialidad y Defensa Civil antes de emprender cualquier desplazamiento hacia la zona.