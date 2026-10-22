La lluvia no da tregua en Neuquén y la alerta naranja se está haciendo sentir. Tanto en la Capital como en Zapala, Añelo, Cutral Co, Plaza Huincul y Picún Leufú se han tomado medidas para resguardar a la comunidad.

Durante la mañana la tormenta azotó a la localidad de Zapala y además de provocar inundaciones en sus calles, obligó a suspender las clases del turno tarde y noche de esta jornada.

Añelo

Por otro lado, Añelo atraviesa horas de preocupación por la cantidad de agua que ya ha provocado anegamientos, inundación de calles y por lo cual se ha puesto a disposición un refugio para evacuados.

La Municipalidad, a través de Defensa Civil informó que habilitaron el Salón Comunitario para recibir a los vecinos que necesiten evacuarse. El mismo se ubica en Calle 3 y Intendente Tanuz. El número para comunicarse es 2994904002.

Entre los sectores más afectados se encuentran la Subida de los Patrias y la calle 24.

También se pide extrema precaución en la zona de la estación de servicio por Ruta 7, ya que se generó un gran socavón sobre la línea de iluminación y hay un poste con riesgo de carse.

Las calles en general se encuentran con sedimentos arrastrados desde la meseta, desde donde cayó gran cantidad de agua.

Cutral Co y Plaza Huincul

En estas localidades también se informó sobre la suspensión de clases por la alerta naranja.

El Distrito Regional II informó a los equipos directivos, docentes, auxiliares de servicio, estudiantes y familias de los establecimientos educativos, que al mantenerse las condiciones climáticas adversas, se declara la suspensión preventiva de todas las actividades escolares.

Abarca ambas ciudades para el turno tarde y noche de este jueves.

Las zonas donde se recomienda circular con especial precaución en Plaza Huincul:

Barrio Altos del Sur

Barrio Marcelo Berbel

Zona de Chacra

Barrio Norte

Ruca Co

Ruta 5 cortada

También la Ruta Provincial 5 presenta complicaciones por la crecida del arroyo Carranza, por lo cual se debió cerrar nuevamente el puente. La medida se informó este jueves a las 13 ya que el agua afectó el desvío.

La reapertura del camino dependerá exclusivamente de cómo evolucione el caudal del Arroyo Carranza y del posterior control técnico que garantice condiciones seguras para transitar.

Esto ha generado demoras e inconvenientes en Ruta Provincial 6, entre Desfiladero Bayo y Puesto Hernández, en cercanías de Rincón de los Sauces, por las lluvias de las últimas horas.

Picún Leufú

Las intensas precipitaciones también colmaron el arroyo de esta localidad. Las imágenes muestran que el curso del agua, que atraviesa valles, se encuentra muy crecido.

El arroyo atraviesa valles rurales y productivos, pasando por zonas cercanas a Paso Aguerre y El Sauce, hasta desembocar en el embalse Ezequiel Ramos Mexía, sobre el río Limay.

Corte Ruta 40 Norte

Vialidad Nacional informó este jueves 22 de octubre, a las 12:50, la interrupción total de la circulación para todo tipo de vehículos sobre la Ruta Nacional 40, en el sector comprendido entre el puente sobre el río Salado y Las Pistas, debido al desborde de un arroyo que provocó el anegamiento de la calzada.

Personal y equipos de Vialidad Nacional se dirigen al lugar para realizar tareas de despeje y reacondicionamiento, con el objetivo de restablecer las condiciones de circulación.