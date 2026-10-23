Temporal en Neuquén: una madre y su hija de 3 años quedaron aisladas y la Policía las rescató a pie

Una madre y su hija de 3 años quedaron aisladas por el temporal en el paraje Chacayco Sur, en Neuquén, y debieron ser rescatadas por efectivos de la Policía provincial. Las intensas lluvias deterioraron el camino y provocaron un socavón de aproximadamente un metro de altura que impidió el avance del patrullero. Para llegar hasta ellas, los policías tuvieron que continuar a pie durante varios kilómetros.

El operativo se realizó el jueves 22 de octubre, luego de que la mujer pidiera ayuda al quedar imposibilitada de salir de la zona debido a las condiciones del camino.

Según informó la Policía de Neuquén, efectivos de la Comisaría 31° de Las Coloradas acudieron al lugar para asistir a la madre y a su hija. Sin embargo, durante el recorrido se encontraron con un socavón que bloqueaba el paso del vehículo policial.

Ante esa situación, los uniformados decidieron dejar el patrullero y seguir caminando para llegar hasta el paraje. Con la colaboración de un poblador de la zona, finalmente lograron encontrar a la mujer y a la pequeña y brindarles asistencia.

Una madre y su hija de 3 años quedaron aisladas por el temporal en el paraje Chacayco Sur.

La nena fue trasladada para una evaluación médica

Una vez que lograron llegar hasta ellas, los efectivos trasladaron a la madre y a su hija para que la niña recibiera una evaluación médica preventiva.

El procedimiento se desarrolló en medio de las complicaciones que las precipitaciones generaron en distintos sectores de la provincia. La acumulación de agua y el deterioro de los caminos rurales dificultaron la circulación y dejaron a pobladores sin posibilidades de trasladarse por sus propios medios.

El rescate volvió a poner en evidencia las dificultades que enfrentan quienes viven en parajes alejados, especialmente durante episodios de lluvias intensas, cuando los caminos pueden quedar intransitables y el acceso a los servicios de emergencia se vuelve más complejo.

El episodio ocurrió en una jornada marcada por las consecuencias del temporal en diferentes localidades neuquinas. Para este viernes 23 de octubre rige una alerta naranja por tormentas en distintas zonas de Neuquén, por lo que se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales y extremar las precauciones al circular.