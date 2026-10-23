En medio del temporal de lluvias que afecta a la provincia de Neuquén por el fenómeno de El Niño, la Municipalidad de Neuquén aseguró que la ciudad no registró complicaciones de gravedad y destacó el funcionamiento del sistema de obras pluviales para responder ante las intensas precipitaciones.

El subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, explicó que durante la jornada se monitorearon distintos sectores de la capital neuquina y que el principal inconveniente estuvo relacionado con la rotura de un caño en la avenida Mosconi. "No tuvimos ningún inconveniente puntual en el día de ayer", afirmó en diálogo con La Primera Mañana por AM550.

Baggio resaltó el impacto de las obras realizadas sobre la avenida Mosconi, donde se instalaron dos pluviales de gran diámetro. "Son de 1,20 metros de diámetro cada uno, a lo largo y debajo de cada una de las bicisendas. Creo que valida por sí misma la obra, porque permitió que la ciudad drene sin ningún problema en todo el sector del bajo", señaló.

El funcionario indicó que la lluvia registrada alcanzó los 11 milímetros y tuvo características convectivas, con una descarga importante de agua en poco tiempo. "Estuvimos monitoreando distintos sectores de la ciudad donde se dan características distintas", explicó.

La meseta y los residuos, los principales problemas

Baggio detalló que los sectores más complicados estuvieron vinculados a las zonas de meseta, donde las calles de tierra presentan dificultades por la saturación del suelo. "Con el nivel de saturación que tiene el suelo ya no hay absorción, entonces empezamos a tener acumulación", explicó.

Para atender esos casos, el Municipio utiliza motobombas y equipos de emergencia para desagotar los sectores afectados, a partir de los pedidos que ingresan a través de la línea 103.

Además, el subsecretario volvió a advertir sobre la presencia de residuos que terminan bloqueando los sistemas de drenaje. "Volvemos a tener inconvenientes con residuos que tapan bocas de tormenta, alcantarillas y pluviales", sostuvo.

El operativo puerta a puerta retiró residuos voluminosos en Valentina Sur para evitar obstrucciones durante las lluvias.

Como ejemplo, mencionó el canal O'Connor, que conecta Valentina Sur con el arroyo Durán y luego descarga en el río Limay. "En la compuerta del Canal O'Connor con el arroyo Durán sacamos un metro cúbico más o menos de residuos. Todo lo que sacamos entró en un bolsón de áridos", detalló.

El funcionario cuestionó la actitud de quienes arrojan residuos en espacios públicos y remarcó que la ciudad cuenta con un sistema de recolección para evitar estas situaciones. "En Neuquén capital tenemos un sistema de higiene urbana muy bueno, de excelencia, y justamente en Valentina está el operativo puerta a puerta para retirar voluminosos gratuitamente", explicó.

En ese sentido, pidió a los vecinos no sacar residuos durante jornadas con pronóstico de lluvias intensas. "Cuando tenemos fuertes lluvias, no hay que dejarlos en la vía pública porque el agua los arrastra y terminan tapando una alcantarilla", advirtió.

El impacto del cambio climático y las obras necesarias

Sobre la situación meteorológica, Baggio señaló que Neuquén capital permanece fuera del alerta naranja y atraviesa una alerta amarilla por inestabilidad y lluvias. "Estamos atravesando un proceso de cambio climático muy fuerte que afecta a las provincias patagónicas, principalmente a Mendoza y Neuquén", indicó.

El subsecretario destacó que este nuevo escenario obliga a reforzar la infraestructura urbana y recordó que la Municipalidad ejecutó alrededor de 350 kilómetros de obras pluviales durante la gestión.

"Neuquén tiene mucha pendiente entre la barda y el río, pero la parte del bajo tiene una pendiente negativa. Muchos sectores están más bajos que el río Limay y para descargar esa agua hay que hacer pozos de rebombeo", explicó.

Finalmente, Baggio remarcó que las obras pluviales se volvieron fundamentales ante la nueva realidad climática. "Durante 50 años la ciudad confió en la descarga del agua de lluvia a través del cordón de la vereda y eso estaba bien porque llovían 10 milímetros por mes. Hoy llueven 10 milímetros en un día, entonces ya no alcanza", concluyó.