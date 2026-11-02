Las Termas de Copahue tienen un nuevo cuadro tarifario: cuáles son los costos y qué tratamientos brinda

El Complejo Termal de Copahue dio a conocer los nuevos valores de sus prestaciones para la temporada estival 2026-2027, vigentes desde el 1 de noviembre de 2026 hasta el 31 de enero de 2027. La actualización comprende los distintos servicios y tratamientos que ofrece el centro, reconocido internacionalmente por las propiedades terapéuticas de sus recursos naturales, entre ellos las aguas mineromedicinales, los fangos volcánicos, los vapores sulfurosos y las algas termales.

En el área de prestaciones termales, la consulta médica tendrá un costo de 28.000 pesos y la consulta de enfermería, 12.000 pesos. La inmersión costará 23.000 pesos; el hidromasaje, 32.000 pesos; el hidropulsor, 43.500 pesos; el vapor, 23.000 pesos; las nebulizaciones, 12.000 pesos; y la máscara para nebulizar, 27.000 pesos.

En tanto, la Laguna del Chancho tendrá un valor de 23.000 pesos, mientras que la Laguna Verde y las curas hidropínicas no tienen costo especificado. La fangoterapia total costará 42.000 pesos, la local, 21.000 pesos y el fango termal de 250 gramos, 39.000 pesos.

En belleza y dermocosmiatría, la máscara facial tendrá un valor de 37.000 pesos; la belleza facial integral, 54.500 pesos; la belleza corporal integral, 83.000 pesos; el tratamiento capilar, 44.000 pesos; y el spa de manos, 55.000 pesos.

Además, el tratamiento para piernas cansadas costará 55.000 pesos, con una opción de tres sesiones por 128.000 pesos. El anticelulítico tendrá un valor de 47.000 pesos, mientras que el paquete de tres sesiones costará 114.000 pesos. En masoterapia, el masaje total costará 47.000 pesos o tres sesiones por 100.000; el masaje local, 35.000 pesos o tres sesiones por 76.500; y la terapia geothermal, 52.500 pesos o tres sesiones por 123.500.

El circuito termal para mayores tendrá un costo de 70.000 pesos e incluirá vapor, hidromasaje verde, ducha escocesa y máscara facial. Para menores, el valor será de 39.000 pesos e incluirá vapor e hidromasaje verde, mientras que el circuito familiar costará 154.000 pesos.

En rehabilitación asistida, las prestaciones de kinesiología y fisioterapia tendrán un valor de 20.500 pesos cada una, y Hubbard con kinesiología costará 38.000 pesos. En dermatología, los oclusivos tendrán un costo de 21.000 pesos; la jornada dermatológica media, que comprende una aplicación de algas o fango más ducha, 36.000 pesos; y la jornada completa, con dos aplicaciones, 50.000 pesos.

La propuesta se completa con los servicios del gimnasio: el pase diario costará 10.000 pesos; el semanal, 29.000 pesos; el mensual para residentes, 41.000 pesos; y el mensual para no residentes, 46.000 pesos.

También se mantienen beneficios especiales: jubilados y pensionados tendrán un descuento del 50 por ciento en las prestaciones termales; los menores de entre 1 y 5 años podrán acceder sin cargo; y los residentes contarán con una bonificación del 30 por ciento en las prestaciones termales, excepto en el hidropulsor, previa acreditación de su condición. Los valores están sujetos a modificación.