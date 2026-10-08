Qué hay detrás de las excavaciones en el cementerio del Chañar y qué revelaron los primeros restos

Hasta el viernes continuarán las tareas de excavación y exhumación que lleva adelante especialistas del Equipo de Antropología Forense (EAAF) en el cementerio de San Patricio del Chañar en el marco de una investigación judicial que busca determinar si en ese lugar fueron enterradas personas detenidas desaparecidas durante la última dictadura. Las tareas están bajo la dirección del antropólogo Juan Carlos Nóbile.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada este año ante la unidad fiscal especializada en delitos de lesa humanidad de Neuquén a partir del terstimonio de una persona que trabajó en el cementerio y aseguró haber conocido el ingreso de camiones del Ejército durante la dictadura, en dos o tres oportunidades.

Según ese relato, los vehículos habrían trasladado hasta el cementerio cajones precarios que fueron depositados en tumbas identificadas como NN, es decir, personas cuya identidad no había sido establecida.

A partir de esa información, el Juzgado Federal 2 de Neuquén, a cargo de Gustavo Villanueva, avanzó con la investigación, cotejó documentación y tomó testimonios para establecer si existían elementos que permitieran corroborar la denuncia.

¿Por qué comenzaron las excavaciones?

El objetivo de la intervención del EAAF es exhumar restos óseos de las tumbas señaladas y obtener muestras para realizar estudios genéticos. Las muestras serán cotejadas con las existentes en el Banco Nacional de Datos Genéticos, con el propósito de establecer si alguno de los restos corresponde a una persona detenida desaparecida durante la dictadura militar. Las tareas se concentran en el sector 1 del cementerio de San Patricio del Chañar, donde existen tumbas con restos que figuran como NN.

¿Qué encontraron hasta ahora?

Las excavaciones todavía no terminaron y según inmformaron desde el juzgado, todavía quedaban por revisar al menos dos espacios. Los primeros restos exhumados no parecen guardar relación con el objeto de la búsqueda, de acuerdo con la evaluación preliminar.

Los indicios recogidos hasta el momento apuntan a que se trataría de personas de 50 años o más, que fueron enterradas con vestimenta y dentro de ataúdes convencionales.

Ese dato resulta relevante para la investigación porque difiere de las características descriptas en la denuncia: los cuerpos que, según el testimonio incorporado a la causa, habrían llegado durante la dictadura estaban desnudos y fueron colocados en cajones precarios, sujetos con alambres.

De todos modos, se trata de resultados preliminares. La tarea forense continúa y será el análisis de los restos, junto con las muestras genéticas y la documentación reunida en la causa, el que permitirá determinar su identidad y eventual vinculación con la investigación.

El informe final del Equipo Argentino de Antropología Forense será entregado al juez Villanueva una vez concluidos los trabajos previstos para esta semana.

La presencia de los antropólogos forenses no implica, por ahora, que se haya confirmado la existencia de enterramientos clandestinos vinculados con la dictadura. La excavación busca precisamente comprobar o descartar esa hipótesis.

La Municipalidad de San Patricio del Chañar colaboró con el operativo y puso personal a disposición de los especialistas mientras se desarrollan las tareas.

Hasta ahora, los primeros hallazgos no permiten confirmar la hipótesis que dio origen a la investigación. Pero las excavaciones aún no terminaron y el resultado definitivo dependerá del trabajo de los antrópologos y de los estudios que se realicen sobre los restos recuperados.