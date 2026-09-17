Regulación de motos, protección animal y Ruta 7: los tres temas que avanzaron en la comisión de Asuntos Municipales

La comisión de Asuntos Municipales, Turismo y Transporte inició este miércoles 16 de septiembre el tratamiento de distintos proyectos vinculados a la regulación de vehículos de una plaza y motocicletas, la prevención del maltrato y crueldad animal y el estado de la Ruta pPovincial 7 entre San Patricio del Chañar y Añelo.

La comisión, presidida por el diputado Matías Martínez (Comunidad), trabaja para dictaminar los proyectos que ingresan para su tratamiento, es decir, emitir un informe técnico y una opinión oficial sobre cada iniciativa antes de que llegue al recinto para ser debatida y votada por el conjunto de los diputados. En ese proceso, los legisladores pueden solicitar información, convocar a especialistas y representantes de organizaciones y analizar distintos aspectos de las propuestas.

Motos: estadísticas sobre siniestros viales

Durante la reunión, Martínez presentó un informe elaborado a partir de estadísticas aportadas por la ONG Bien Argentino, en respuesta a un pedido realizado por la comisión. El documento señala que los motociclistas representan el 43% de las víctimas fatales en siniestros viales en el país, con un promedio de cuatro muertes diarias.

Según el informe, el grupo más afectado está compuesto por varones jóvenes de entre 15 y 34 años. A su vez, las regiones del NEA y NOA presentan las tasas más elevadas de mortalidad, donde la proporción supera el 60%.

El documento vincula este escenario con el crecimiento del parque automotor de motocicletas, favorecido por su accesibilidad económica, además del uso intensivo de estos vehículos en tareas de reparto y la falta recurrente de utilización del casco.

A partir de la información presentada, los integrantes de la comisión acordaron invitar a Sandra Torres, referente de Bien Argentino, a la próxima reunión para ampliar los datos y profundizar el debate sobre las iniciativas relacionadas con motocicletas y vehículos de una plaza.

Crueldad animal: sanciones y tenencia responsable

Otro de los ejes abordados fue el conjunto de proyectos destinados a prevenir y sancionar situaciones de maltrato, abandono y crueldad animal. Martínez, coautor de una de las iniciativas, explicó que la propuesta busca promover la tenencia responsable y brindar herramientas al Estado para prevenir nuevas situaciones de maltrato y evitar la reincidencia.

El proyecto contempla la creación de un régimen administrativo y contravencional, que incluiría un Registro Provincial de Infractores, además de sanciones, restricciones específicas y medidas educativas para quienes incurran en este tipo de conductas.

Con el objetivo de incorporar distintas perspectivas al análisis, la comisión prevé solicitar informes y opiniones a agrupaciones vinculadas con la doma, galgueros y organizaciones proteccionistas antes de avanzar con el tratamiento de la normativa.

Ruta 7: Vialidad informó sobre el corredor entre Chañar y Añelo

Finalmente, la comisión analizó el informe remitido por la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) sobre el estado de la Ruta 7, en el tramo que conecta San Patricio del Chañar con Añelo. El pedido había sido impulsado por una iniciativa de la diputada Brenda Buchiniz (Cumplir).

De acuerdo con el documento, el deterioro y la presencia de baches en la calzada están relacionados con las condiciones climáticas adversas y el intenso tránsito pesado asociado a la actividad hidrocarburífera en Vaca Muerta. Según Vialidad, el volumen de circulación supera la capacidad para la que fue diseñado originalmente este corredor.

Ante esta situación, el organismo provincial informó que mantiene tareas de conservación desde hace 18 meses y que actualmente registra un avance del 90% en la reparación de baches y banquinas.

El informe también detalla que durante 2025 y 2026 se concretaron trabajos de fresado, demarcación y repavimentación en sectores considerados críticos, entre ellos la travesía urbana de San Patricio del Chañar, el cruce con la ruta 8 y el acceso al Parque Industrial de Añelo. Estas obras fueron complementadas con tareas de señalización vertical y limpieza.

Para el período 2026-2027, Vialidad prevé continuar con los trabajos de bacheo y repavimentación sectorizada, con el objetivo de sostener las condiciones de circulación de manera permanente en este corredor, considerado estratégico para la actividad de la región.