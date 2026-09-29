El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este martes 29 de septiembre una jornada con cielo parcialmente o mayormente nublado en buena parte de la provincia de Neuquén. El viento será uno de los principales protagonistas, con ráfagas de hasta 50 km/h en algunas localidades.

En Neuquén Capital, la temperatura llegará a 18°C durante la tarde, mientras que durante la mañana se mantendrá en torno a los 7°C. En otras ciudades como Zapala, San Martín de los Andes y Chos Malal, las temperaturas serán más bajas, especialmente durante las primeras horas del día.

El escenario será diferente según la región, aunque se repetirá un patrón: mañanas frías, abundante nubosidad y viento de intensidad moderada a fuerte en distintos momentos de la jornada.

Neuquén Capital tendrá una máxima de 18°C

En la ciudad de Neuquén, la madrugada comenzará con cielo parcialmente nublado, 7°C y viento del sur de entre 13 y 22 km/h.

Durante la mañana, el cielo pasará a estar mayormente nublado. La temperatura continuará en torno a los 7°C, mientras que el viento del sur aumentará su intensidad, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h.

Por la tarde llegará la máxima de 18°C, con cielo mayormente nublado. El viento rotará al sudeste y tendrá velocidades de entre 13 y 22 km/h, nuevamente con ráfagas de hasta 50 km/h.

Durante la noche, la temperatura descenderá hasta los 15°C, con cielo parcialmente nublado y viento del este.

El momento de mayor viento

El período de mayor intensidad del viento se concentrará principalmente durante la mañana y la tarde.

Para quienes tengan que circular por la ciudad, realizar actividades al aire libre o trasladarse por rutas de la región, las ráfagas de hasta 50 km/h serán uno de los principales datos a tener en cuenta.

Zapala tendrá una mañana de apenas 2°C

En Zapala, el frío será más marcado que en la capital neuquina.

Durante la madrugada se esperan 5°C, cielo parcialmente nublado y viento. Sin embargo, la temperatura descenderá hasta los 2°C durante la mañana, que será el momento más frío de la jornada.

El viento soplará del sudoeste y podría registrar ráfagas de hasta 50 km/h.

Por la tarde, la temperatura ascenderá hasta los 13°C, con cielo mayormente nublado y viento del noreste. Durante la noche se esperan 11°C y condiciones similares de nubosidad, con viento del este.

San Martín de los Andes mantendrá temperaturas bajas

En San Martín de los Andes, la jornada comenzará con 5°C durante la madrugada, cielo parcialmente nublado y viento del oeste.

Durante la mañana, la temperatura bajará hasta los 2°C, acompañada por viento del sudoeste.

La tarde tendrá cielo nublado y una máxima de 11°C, mientras que el viento rotará al norte. Durante la noche se esperan 8°C, cielo mayormente nublado y viento del noroeste.

El escenario se produce después de una segunda mitad de septiembre marcada por precipitaciones en distintos sectores de la cordillera neuquina.

Chos Malal llegará a los 15°C

En Chos Malal, la madrugada tendrá 9°C, cielo parcialmente nublado y viento del oeste.

Durante la mañana, la temperatura será de 6°C y el viento soplará del sur, con velocidades de entre 23 y 31 km/h.

La máxima llegará a 15°C durante la tarde, cuando el cielo estará mayormente nublado y el viento será del noreste.

Por la noche, la temperatura se ubicará en torno a los 13°C, con cielo mayormente nublado y viento del sudeste.

Un cambio de escenario después del temporal

El pronóstico para este martes llega después de varios días de condiciones meteorológicas variables en Neuquén. Durante la última semana de septiembre se registraron lluvias intensas, nevadas y períodos de viento en distintos sectores de la provincia.

En ese contexto, el martes presenta un escenario diferente: para las localidades analizadas por el SMN no se prevén precipitaciones como fenómeno principal y el protagonismo estará puesto en la nubosidad, el descenso térmico matinal y el viento.

El comportamiento será especialmente diferente entre la capital, el centro provincial y la cordillera, por lo que el pronóstico general de Neuquén no representa de la misma manera las condiciones de cada localidad.