El turismo ya no pasa solamente por recorrer paisajes o visitar atractivos tradicionales. Cada vez más viajeros buscan experiencias que los conecten con la naturaleza y les permitan vivir momentos memorables. En ese escenario, el astroturismo se posiciona como una de las tendencias que más crece y Neuquén tiene escenarios ideales para disfrutarlo.

Detrás de esta propuesta se encuentra Estela Calfio, guía de turismo y licenciada en Turismo, quien transformó su pasión por el cielo en un emprendimiento que hoy atrae a visitantes de todas las edades. A través de Lan Kuyen (del mapudungun, eclipse de luna), desarrolla experiencias que combinan observación astronómica, divulgación científica, cultura y turismo sustentable en distintos puntos de la provincia.

Una noche bajo las estrellas: una experiencia inolvidable

Para quienes nunca escucharon hablar de astroturismo, la propuesta va mucho más allá de mirar el cielo con un telescopio.

La actividad combina la observación de estrellas, planetas y fenómenos astronómicos con explicaciones accesibles que permiten comprender mejor el universo. Todo ocurre en entornos naturales alejados de la contaminación lumínica, donde el espectáculo del cielo se vuelve protagonista.

La licenciada en turismo Estela Calfio, la responsable detrás de Lankuyen Astroturismo - Foto: Neuquén Informa

En Neuquén, las experiencias incluyen observaciones durante luna llena en lugares emblemáticos como el Salto del Agrio, actividades en Villa Traful, recorridos en áreas protegidas de la capital provincial y propuestas especiales vinculadas a fenómenos astronómicos.

La diversidad de paisajes es uno de los grandes atractivos. Cada lugar ofrece una experiencia diferente, ya que el entorno natural se integra al relato y transforma cada salida en algo único.

Ciencia, cultura y naturaleza, en una misma propuesta

Uno de los aspectos más originales del proyecto es la forma en que se interpreta el cielo. Además de la astronomía, las experiencias incorporan relatos de la mitología griega y de la cosmovisión mapuche, dos formas muy distintas de entender las estrellas y los fenómenos celestes.

La propuesta busca que los participantes no solo observen, sino que también comprendan cómo distintas culturas encontraron significado en el firmamento a lo largo de la historia.

La idea es que, después de participar de una actividad, las personas vuelvan a mirar el cielo con otros ojos y puedan reconocer constelaciones, fenómenos o detalles que antes pasaban desapercibidos.

El astroturismo, una tendencia que crece en todo el mundo

Tras la pandemia, las actividades al aire libre ganaron protagonismo y el astroturismo se consolidó como una alternativa para quienes buscan desconectarse de la rutina.

La posibilidad de alejarse de las luces de las ciudades, disfrutar del silencio y reconectar con el entorno natural convirtió a esta actividad en una de las tendencias emergentes del turismo de experiencias.

Además, tiene un valor agregado para los destinos: al desarrollarse durante la noche, genera nuevas propuestas para extender la estadía de los visitantes y diversificar la oferta turística.

En Neuquén ya se proyectan nuevas experiencias en Junín de los Andes, San Martín de los Andes y otros destinos de la provincia, consolidando una actividad que encuentra en la Patagonia uno de sus mejores escenarios.

Estela Calfio, con su telescopio en medio de un campo de lavandas - Foto: Neuquén Informa

Turismo sustentable para disfrutar sin dejar huella

La sustentabilidad es uno de los pilares del proyecto. Por eso las experiencias se desarrollan en grupos reducidos, con el objetivo de minimizar el impacto sobre ambientes naturales sensibles y garantizar que los espacios puedan conservarse en el tiempo.

La filosofía es simple: disfrutar del entorno sin modificarlo y permitir que futuras generaciones puedan vivir la misma experiencia bajo el mismo cielo.

En tiempos de hiperconectividad, el astroturismo propone algo tan simple como poderoso: detenerse unos minutos, levantar la vista y redescubrir un universo que siempre estuvo allí.

Cómo contactar a Lankuyen Astroturismo