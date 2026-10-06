El intendente de Aluminé, Diego Victoria, anunció el apartamiento definitivo de la secretaria de Ambiente, Gloria Molina, luego de una situación de violencia que trascendió públicamente y generó repercusiones dentro de la comunidad. La decisión fue comunicada por el propio jefe comunal a través de sus redes sociales oficiales, donde sostuvo que el Ejecutivo municipal actuó de manera inmediata ante los hechos conocidos y dejó en claro la posición institucional de la gestión.

El comunicado oficial del intendente

En el mensaje difundido, Victoria remarcó que el Municipio de Aluminé mantiene una política de "tolerancia cero" frente a cualquier expresión de violencia, independientemente de quién sea la persona involucrada o del ámbito en el que se produzcan los hechos.

"La violencia no puede ser naturalizada. Quienes tenemos responsabilidades públicas debemos actuar con coherencia y dar el ejemplo", expresó el intendente.

Asimismo, informó que la determinación implica el apartamiento definitivo de la funcionaria y que el caso continuará siendo abordado por los canales administrativos correspondientes.

Avanzan las actuaciones administrativas

Desde el Ejecutivo municipal señalaron que ya se encuentra trabajando el equipo técnico y legal para llevar adelante las actuaciones administrativas que correspondan, en cumplimiento de la normativa vigente.

Según indicaron, el proceso se desarrollará respetando las garantías legales establecidas y bajo los procedimientos institucionales previstos para este tipo de situaciones dentro de la administración pública.

El gobierno local también manifestó que el tratamiento del caso se realizará con responsabilidad, prudencia y seriedad, evitando interferencias que puedan afectar las instancias administrativas en marcha.

Un mensaje político hacia la comunidad

La decisión adoptada por la Municipalidad de Aluminé busca enviar una señal clara tanto hacia el personal municipal como hacia los vecinos de la localidad cordillerana, aún conmocionada por el reciente femicidio de Noemí Matamala.

En un contexto donde la violencia ocupa un lugar central en la agenda pública, el apartamiento de una integrante del gabinete municipal refleja una postura de fuerte impacto político e institucional para una de las localidades más importantes del interior neuquino.

La medida también busca reforzar el compromiso del Ejecutivo local con estándares de conducta para quienes ocupan cargos de responsabilidad dentro de la administración pública.