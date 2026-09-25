Aluminé atraviesa una situación excepcional después de las intensas lluvias registradas en la zona. El río aumentó 1,20 metros en apenas 13 horas, una crecida que obligó a sacar de servicio la captación de agua número 2 y dejó sin suministro al sector turístico de la localidad.

“Estamos atravesando una situación extraordinaria respecto de la alerta meteorológica que anunciaron ya desde el día lunes”, explicó Yanina Romero, secretaria de Obras Públicas de Aluminé. La funcionaria señaló en diálogo con Entretiempo por AM550 que los pronósticos ya anticipaban lluvias intensas y que el volumen de agua terminó afectando distintos servicios.

Romero explicó que la captación número 2 tuvo que quedar fuera de funcionamiento durante la tarde. Frente a esa situación, el municipio activó un protocolo de contingencia y articuló con EPAS para sostener el abastecimiento en los sectores afectados.

La lluvia provocó además deterioros en calles y un fuerte aumento del caudal dentro de la red cloacal. (Foto: gentileza)

La funcionaria destacó la llegada de personal del organismo provincial a Aluminé. El objetivo inmediato es mantener el servicio mediante camiones mientras las condiciones permitan acceder nuevamente a las perforaciones.

“Necesitamos que el río baje para poder llegar a las perforaciones que nos abastecen todo el sistema de ese sector”, explicó Romero. También advirtió que recién entonces podrán retirar las bombas y comprobar si sufrieron daños por el contacto del agua con los tableros eléctricos.

El temporal también afectó calles, cloacas y al hospital

La lluvia provocó además deterioros en calles y un fuerte aumento del caudal dentro de la red cloacal. El hospital local fue uno de los puntos que requirió atención durante las horas más críticas.

Romero contó que el municipio trabajó con un camión atmosférico y una cuadrilla para evacuar el establecimiento y permitir que continuara funcionando. El volumen de afluentes recibido en la red obligó a sostener las tareas durante varias horas.

“Hoy la verdad es que amanecimos con un día totalmente distinto. Hubo algunas precipitaciones, pero el río bajó y el hospital estaba nuevamente en funcionamiento”, relató la secretaria de Obras Públicas de Aluminé. Durante la emergencia también se modificaron algunos espacios destinados a internación, aunque el descenso del caudal permitió recuperar la actividad.

El municipio mantendrá durante el fin de semana un operativo para garantizar los servicios y asistir a los vecinos que necesiten ayuda. Las clases fueron suspendidas tanto el jueves como el viernes, mientras las autoridades esperan que las condiciones meteorológicas permitan retomar la actividad el lunes.

“Empiezan con todas las calles rotas, los servicios anegados, familias que no pueden salir, porque también tuvimos desmoronamientos de algunos cerros”, describió. En paralelo, Vialidad trabajó junto con la Municipalidad para liberar rutas afectadas por los desbordes y la acumulación de agua.

Romero remarcó que el abastecimiento con camiones continuará mientras las condiciones lo permitan. La recuperación definitiva dependerá de que el río siga descendiendo y permita ingresar a las instalaciones para determinar los daños y realizar las reparaciones necesarias.

La entrevista completa a Yanina Romero: