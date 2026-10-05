La Justicia de Neuquén reformuló este lunes los cargos contra el hombre acusado de atacar con un hacha a Noemí Mabel Matamala en Aluminé. La mujer murió el 4 de septiembre de 2026 en el Hospital Provincial Castro Rendón, luego de permanecer internada durante 13 días por las graves lesiones sufridas.

A partir del fallecimiento de Matamala, el fiscal del caso Marcelo Jofré modificó la acusación y le atribuyó al imputado el delito de homicidio agravado por el vínculo y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género, en carácter de autor, es decir, femicidio consumado.

La audiencia de reformulación estuvo a cargo de la jueza de Garantías Laura Barbé, quien tuvo por modificados los cargos en los términos planteados por el Ministerio Público Fiscal. La nueva calificación contempla como única sanción prevista la prisión perpetua.

La muerte de Noemí Matamala cambió la acusación

Hasta el fallecimiento de la víctima, la investigación estaba caratulada como femicidio en grado de tentativa. La situación procesal cambió luego de que Matamala muriera en el Hospital Provincial Castro Rendón, donde permanecía internada en estado grave.

La Fiscalía adecuó así la calificación legal al resultado del ataque ocurrido en Aluminé. La acusación mantiene los agravantes vinculados con la relación entre la víctima y el imputado y con el contexto de violencia de género.

La reformulación no implica una condena. L.D.S. continúa imputado y detenido mientras avanza el proceso judicial, y será la Justicia la que deberá determinar su responsabilidad penal a lo largo del proceso.

Cómo ocurrió el ataque en Aluminé

Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió el 21 de agosto de 2026, entre las 19:30 y las 19:40, en una vivienda ubicada en el barrio Sector Productivo de Aluminé.

En ese lugar, y en un contexto de violencia de género, L.D.S. inició una discusión con Matamala, con quien mantenía una relación de pareja.

De acuerdo con la reconstrucción fiscal, el hombre se dirigió luego a un galpón de leña ubicado junto a la vivienda, tomó un hacha y atacó a la mujer golpeándola en la cabeza.

Después de la agresión, el acusado huyó del lugar.

Como consecuencia del ataque, Matamala sufrió un traumatismo craneoencefálico grave y severas fracturas óseas. Recibió atención médica y posteriormente fue trasladada al Hospital Provincial Castro Rendón de Neuquén capital.

La mujer permaneció internada durante 13 días, hasta que falleció el 4 de septiembre.

La prisión preventiva continúa vigente

La primera formulación de cargos se realizó el 23 de agosto, dos días después del ataque. En aquella oportunidad, el Ministerio Público Fiscal había acusado a L.D.S. por femicidio en grado de tentativa y solicitó que permaneciera detenido.

La jueza Laura Barbé hizo lugar al pedido y dispuso una prisión preventiva de cuatro meses, medida que continúa vigente.

En esa instancia, la Fiscalía había fundamentado la necesidad de la prisión preventiva en la existencia de riesgos procesales.

La muerte de Matamala produjo ahora un cambio sustancial en la acusación, pero no modifica el hecho investigado: lo que cambia es la consecuencia jurídica atribuida a la agresión a partir del fallecimiento de la víctima.

¿Qué cambia desde ahora en la causa?

El principal cambio es la calificación legal del hecho. La investigación pasó de una tentativa de femicidio a un femicidio consumado.

La nueva acusación atribuye a L.D.S. un homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. Esa figura está contemplada en el Código Penal argentino y tiene prevista la pena de prisión perpetua.

El nuevo escenario deberá ser sostenido por la Fiscalía durante el proceso, con las pruebas reunidas en la investigación y las que eventualmente se incorporen en las próximas etapas.

El impacto que tuvo el caso en Aluminé

El ataque contra Matamala generó una fuerte conmoción en la comunidad de Aluminé. Tras conocerse su fallecimiento, la Municipalidad local decretó tres días de duelo y expresó públicamente su repudio frente al femicidio.

El caso también había generado movilizaciones y pedidos de justicia desde los primeros días posteriores al ataque.

La causa tuvo además repercusión por la situación judicial previa del acusado. Antes de su detención en Neuquén, sobre L.D.S. pesaban pedidos de captura emitidos por la Justicia de Chaco, aunque esos expedientes no estaban vinculados específicamente con hechos de violencia de género.

Un antecedente reciente sobre prisión perpetua en Neuquén

La reformulación de la acusación se produce pocas semanas después de otro caso de femicidio en la provincia en el que la Justicia neuquina dictó prisión perpetua.

En agosto de 2026, un tribunal condenó a prisión perpetua al hombre declarado culpable por el femicidio de Jéssica Noemí Scarione, ocurrido en Neuquén capital en 2025. El fallo también estuvo vinculado con la figura de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.

El antecedente permite dimensionar una diferencia importante: la prisión perpetua es la pena prevista por la figura penal atribuida en este caso, pero una acusación no equivale a una condena. Para llegar a una sentencia será necesario atravesar las distintas etapas del proceso penal.

El próximo paso será avanzar con la investigación

Con la reformulación de cargos realizada este lunes, la causa continúa bajo investigación de la Justicia neuquina. El hombre permanece detenido y la prisión preventiva continúa vigente.

La Fiscalía deberá avanzar con las medidas de prueba necesarias para sostener la nueva acusación, mientras que la defensa tendrá la posibilidad de ejercer las herramientas procesales correspondientes.

El próximo tramo de la causa estará marcado por el avance de la investigación penal preparatoria y por las decisiones que adopte la Justicia respecto de la situación procesal del acusado.