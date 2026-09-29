Anularon el sobreseimiento de cinco imputados por la ocupación de tierras municipales en Aluminé

El Tribunal de Impugnación de la Provincia del Neuquén resolvió por unanimidad anular el sobreseimiento de cinco personas imputadas en una causa que investiga la presunta usurpación de un inmueble perteneciente a la Municipalidad de Aluminé. Los jueces Liliana Deiub, Federico Sommer y Florencia Martini ordenaron además que se realice una nueva audiencia de control de acusación ante un magistrado distinto.

La decisión fue adoptada luego de analizar las impugnaciones presentadas por el Ministerio Público Fiscal y la Municipalidad de Aluminé, que interviene en el expediente como parte querellante. En la audiencia participaron los integrantes del Tribunal, representantes de la Fiscalía, la defensa de los imputados y el abogado del municipio, Boris N. Besoky.

El Tribunal declaró inadmisible el recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal, en función de las limitaciones recursivas previstas para ese organismo. Al mismo tiempo, reconoció la legitimación autónoma de la Municipalidad de Aluminé para recurrir la resolución que había dispuesto los sobreseimientos, conforme al artículo 240 del Código Procesal Penal.

El Tribunal cuestionó el cierre de la causa

Al analizar el planteo presentado por la querella municipal, los jueces hicieron lugar al principal agravio relacionado con la resolución que había dispuesto el cierre de la investigación. Según entendió el Tribunal, las observaciones formuladas respecto de la acusación debían ser abordadas dentro de la etapa procesal correspondiente y no justificaban, en esas condiciones, un sobreseimiento definitivo.

Durante la audiencia, el abogado de la Municipalidad de Aluminé, Boris N. Besoky, sostuvo que el proceso había sido clausurado de manera prematura. Según planteó, una cuestión vinculada con la formulación de la acusación no podía derivar directamente en una declaración de atipicidad con efectos definitivos sobre la causa.

A partir de estos argumentos, los jueces Deiub, Sommer y Martini resolvieron dejar sin efecto los sobreseimientos y disponer la realización de una nueva audiencia de control de acusación.

La causa continuará su trámite judicial

La resolución del Tribunal de Impugnación no implica una declaración de culpabilidad respecto de las cinco personas imputadas. La decisión establece que el proceso deberá continuar con una nueva instancia de control de acusación, en la que se analizarán nuevamente los planteos correspondientes.

Posteriormente, y de acuerdo con lo que se resuelva en esa etapa, deberá determinarse si corresponde avanzar hacia una eventual apertura a juicio. Antes de fijar la nueva audiencia, deberá transcurrir el plazo previsto para que la defensa pueda presentar, eventualmente, una impugnación extraordinaria.

El expediente investiga la presunta ocupación de un inmueble perteneciente a la Municipalidad de Aluminé y continuará ahora su trámite judicial luego de que el Tribunal de Impugnación dejara sin efecto los sobreseimientos dictados anteriormente.