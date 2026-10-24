Una camioneta protagonizó un fuerte accidente de tránsito durante la noche del viernes 23 de octubre sobre la Ruta Provincial 5, a unos dos kilómetros de Rincón de los Sauces, una de las zonas más afectadas por el temporal de lluvia que atraviesa la región. El hecho ocurrió cerca de la medianoche y dejó cinco personas heridas.

Según informaron desde Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces, dos dotaciones se desplazaron al lugar bajo las órdenes del jefe del Cuerpo Activo, sargento primero Ricardo Reyes. Al arribar, encontraron una camioneta perteneciente a la empresa Turismo Patagonia que habría protagonizado un autovuelco y quedó sobre la ladera de la banquina.

El vuelco ocurrió sobre la Ruta 5, cerca de Rincón de los Sauces, durante el temporal de lluvia.

De acuerdo con la información aportada por testigos, en el vehículo viajaban cinco personas: tres sufrieron lesiones de consideración y dos presentaron heridas leves. Estos últimos lograron salir por sus propios medios, mientras que el personal de Bomberos realizó la evaluación e inmovilización de los heridos y colaboró con los traslados efectuados por el equipo del Hospital.

Las imágenes difundidas por Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces permiten dimensionar la violencia del impacto: la camioneta quedó con importantes daños en su estructura tras el vuelco. En el operativo también trabajaron efectivos policiales y personal de Salud.

Bomberos asistieron a los cinco heridos y colaboraron con los traslados realizados por personal sanitario.

El accidente ocurrió en un contexto complejo para la localidad, que permanece bajo alerta naranja por las condiciones meteorológicas adversas. Rincón de los Sauces es una de las ciudades neuquinas más afectadas por el temporal, con acumulación de agua y dificultades para circular por distintos caminos de la zona.

Las intensas lluvias generaron además complicaciones en los accesos y, en algunos momentos, el crecimiento del cauce del arroyo Carranza dejó a la localidad aislada. Ante esa situación, durante los últimos días se debió recurrir a asistencia aérea para trasladar pacientes que necesitaban atención urgente en la capital neuquina.

El estado de las rutas y caminos, con sectores anegados, barro y daños en la calzada, aumenta el riesgo de accidentes. De hecho, este jueves 22 de octubre una camioneta quedó atrapada en un socavón sobre la Ruta 6 y un hombre junto a su hija tuvieron que ser rescatados.

En este escenario, las autoridades mantienen los pedidos de precaución para quienes deban transitar por la zona afectada por el temporal, especialmente en sectores donde el agua continúa modificando las condiciones de las rutas.