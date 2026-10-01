TotalEnergies anunció desembolsos por US$10.000 millones para Argentina: lo que proyecta en la provincia

La compañía francesa TotalEnergies anunció inversiones por US$10.000 millones para Argentina y proyecta cerca de US$5.000 millones en Neuquén, puntualmente en la zona de San Roque cercana al volcán Batea Mahuida para desarrollar el no convencional.

Desde el Gobierno neuquino dieron detalles de cuál es su posición a través de declaraciones que brindó el ministro de Energía, Gustavo Medele en el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550.

“Venimos trabajando con TotalEnergies hace tiempo ya en analizar las características de la zona de San Roque para explotar el no convencional, es una área cercana al volcán Batea Mahuida por lo que tiene sus dificultades técnicas, pero la empresa tiene conocimiento en la zona y pudo interpretar el subsuelo para armar proyectos. Estos anuncios son parte de esos análisis potenciales para el desarrollo”, sostuvo el ministro neuquino en primer lugar.

Además manifestó: “El proyecto está listo desde el punto de vista técnico, es decir hay potencial para desarrollar. Una vez solucionado eso, hay que ver el proceso de evacuación del producto, si es del mercado interno, de exportación, es decir faltan las etapas comerciales, pero cuando suceden estos desarrollos el resto de los bloques se solucionan con el tiempo”.

Gustavo Medele dijo en AM550 que aun Neuquén no autorizó el servicio y que, en ese sentido, un requisito fundamental es el plan de producción para otorgar los permisos correspondiente para la explotación del no convencional en el territorio.

El ministro de Energía de Neuquén, Gustavo Medele habló en AM550 sobre el proyecto de TotalEnergies para invertir US$10.000 millones en Argentina.

“Estuvimos en contacto con el equipo en París (por la Argentina Week que se desarrolla entre hoy y mañana y donde está presente Rolando Figueroa), creemos que al ser un proyecto que se cerró en su parte técnica, el estudio de la producción es un tema de días”, dijo.

Agregó que “la compañía tiene contratos firmados que permitirían salir con el crudo o el gas por una zona que ya tiene gasoductos y oleoductos, con lo cual eso acelera la producción”.

“Todo ese incrementar será para exportación, el mercado interno ya está cubierto”, manifestó el ministro de Energía de Neuquén.

Gustavo Medele sostuvo que avanzar en el proceso de evacuación permitirá incrementar la actividad en la región con un desarrollo a partir del cual se sumará equipamiento y personal.

“Para llegar a este nivel de seguridad los técnicos trabajaron mucho tiempo en entender dónde irán los pozos, cuánto se va a producir, se entiende que hay comercialidad con pozos suficientes para pagar la inversión”, sentenció Medele.

Y concluyó: “Lo peor que nos puede pasar es cerrar y que no se pueda desarrollar por algún inconveniente, por eso aguardamos todos los pasos”.

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