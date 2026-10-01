El Gobierno de Neuquén busca incrementar las inversiones en el aeropuerto Presidente Juan Domingo Perón, de la capital provincial, mediante un cambio en su esquema de administración. La iniciativa apunta a adecuar las instalaciones al crecimiento del movimiento de pasajeros, con mejoras en la pista y una ampliación de los espacios destinados a quienes utilizan la terminal aérea.

La propuesta contempla que el aeropuerto neuquino pase a integrar el grupo A del Sistema Nacional de Aeropuertos (SNA), que reúne a 35 terminales del país. Actualmente, la estación se encuentra en el grupo B, por lo que el cambio de categoría permitiría acceder a un mecanismo de subsidios cruzados para financiar obras de infraestructura.

La Provincia busca mejorar la pista y ampliar los espacios destinados a los pasajeros.

La iniciativa se analiza ante el próximo vencimiento de la concesión, previsto para fines de octubre, luego de dos décadas de contrato y un período de prórroga. En ese contexto, la Provincia inició gestiones para definir el futuro de la terminal y establecer un modelo que permita sostener las inversiones necesarias para acompañar la demanda.

Entre las principales prioridades se encuentran la renovación de la pista y la ampliación de las áreas de circulación y atención de pasajeros. El crecimiento de la actividad aeroportuaria, vinculado al movimiento económico y productivo de la región, plantea nuevos desafíos para la infraestructura y los servicios de la estación aérea.

El cambio de categoría permitiría acceder a nuevas fuentes de financiamiento para las obras.

El proyecto forma parte de una estrategia provincial más amplia para fortalecer la conectividad de Neuquén. En paralelo, el Ejecutivo impulsa el desarrollo de un hub de transporte que busca integrar el aeropuerto con servicios ferroviarios y una terminal de colectivos, con el propósito de facilitar los traslados hacia distintos puntos de la provincia y la región.