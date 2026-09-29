Un árbol de grandes dimensiones cayó sobre una vivienda ubicada en el faldeo del cerro Belvedere, en Villa La Angostura, y provocó importantes daños materiales. Entre los vehículos afectados quedaron la moto y el automóvil de Jorge Salvo, un conocido trabajador de la localidad que utiliza esos medios de transporte para realizar repartos.

El episodio ocurrió sin que se registraran personas heridas, pero dejó a Salvo en una situación especialmente complicada: se quedó sin las herramientas que necesita para trabajar y generar sus ingresos.

Según informó Diario Andino, el hombre alquila la vivienda donde ocurrió el hecho y aclaró que no responsabiliza al propietario, ya que considera que se trató de un fenómeno natural. El árbol impactó sobre el sector donde estaban estacionados sus vehículos y causó daños de consideración.

La moto era clave para sus repartos

Salvo trabaja actualmente realizando repartos de manera tercerizada y explicó que la moto es fundamental para poder cumplir con esa tarea. Con el vehículo destruido, su actividad quedó prácticamente paralizada.

El automóvil también sufrió daños. Jorge había terminado de ponerlo en condiciones y tenía previsto utilizarlo como alternativa para los días de lluvia, cuando trasladarse en moto resulta más complicado.

“Me rompió todo en realidad de trabajo”, contó el trabajador en diálogo con FM Andina, según reprodujo Diario Andino.

La situación tiene un impacto directo sobre sus ingresos, ya que la cantidad de repartos que puede realizar está vinculada a su posibilidad de movilizarse por la localidad.

Busca una solución para volver a las calles

Después del episodio, Salvo se comunicó con la compañía aseguradora y envió fotografías para dejar constancia de los daños, aunque hasta el momento no había recibido una respuesta concreta. Ante la necesidad de contar rápidamente con dinero para recuperar su principal herramienta de trabajo, decidió poner a la venta el automóvil afectado.

La intención, explicó, es encontrar una oferta que le permita recuperar parte del dinero y destinarlo a reparar la moto o conseguir una alternativa para volver a trabajar. Más allá del problema económico, Jorge remarcó el vínculo que mantiene con Villa La Angostura y con los vecinos a los que atiende habitualmente. “Mi servicio en Villa lo hago con el alma”, expresó, al referirse a una tarea que realiza desde hace años.

Ahora, el trabajador busca una salida para recuperar su movilidad y retomar cuanto antes los repartos. La caída del árbol no dejó heridos, pero sí le provocó una pérdida que afecta directamente su fuente de ingresos.