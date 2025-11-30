Bomberos Voluntarios de Plottier informaron de un incidente a donde debieron asistir para ayudar a un hombre a salir de abajo de un árbol de grandes magnitudes.

Indicaron que este domingo dos móviles de Bomberos salieron hacia calle Percy Clarck al 1700 tras recibir el aviso de que, en el patio de una propiedad un gran árbol había caído sobre un hombre de 57 años.

Cuando llegaron lo asistieron e indicaron que el mismo resultó con politraumatismos, quedando atrapado debajo del árbol. Procedieron junto con personal Policial y del hospital a estabilizarlo con medicación, levantar el árbol con herramientas hidráulicas de elevación y fraccionarlo con motosierra para generar una salida con el paciente hacia la ambulancia.

Destacaron que fue una tarea en conjunto de las instituciones y ahora esperan la evolución del hombre. Hasta el momento no se tienen novedades sobre el estado de salud de la víctima.

Noticia en desarrollo