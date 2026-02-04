En el barrio Canalito de Chos Malal, un árbol de gran tamaño se desplomó sobre la calle La Plata, impactando una camioneta que estaba estacionada. El vehículo sufrió daños graves, generando preocupación entre los vecinos del sector.

Por fortuna, no había ocupantes en el momento del accidente, por lo que no se registraron heridos, informó Radio Chos Malal. El hecho subraya la importancia de realizar controles periódicos del arbolado urbano, sobre todo en épocas de clima adverso.

Las autoridades municipales destacaron la importancia de mantener los árboles en buen estado ayuda a prevenir accidentes y protege tanto a las personas como a los bienes materiales. La supervisión constante del arbolado es clave para garantizar la seguridad en las calles de la ciudad.