El último viernes del invierno llegará a la provincia de Neuquén con condiciones relativamente estables en gran parte del territorio. Según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el 18 de septiembre estará marcado por mañanas frías, tardes más agradables y algo de viento en distintos sectores, especialmente en la cordillera. La transición hacia la primavera volverá a mostrar dos realidades bien diferenciadas: tiempo más seco sobre los valles y el este provincial, y mayor presencia de nubosidad en las localidades cordilleranas.

Neuquén capital: una tarde agradable para despedir el invierno

La capital neuquina tendrá una jornada con cielo entre algo y parcialmente nublado, sin precipitaciones previstas. El día comenzará con una temperatura mínima de 4°C, por lo que el abrigo será indispensable durante las primeras horas. Con el correr de la jornada, el termómetro irá en ascenso hasta alcanzar una máxima de 20°C, ofreciendo una tarde templada para despedir la estación más fría del año.

El viento se mantendrá moderado, con algunas ráfagas durante la tarde.

Zapala: amplitud térmica y cielo variable

En la ciudad del centro de la provincia se espera una mañana fría y una tarde más agradable. La temperatura mínima será de 1°C, mientras que la máxima llegará a 18°C, en un contexto de nubosidad variable y sin fenómenos significativos previstos por el SMN.

Las condiciones serán favorables para la circulación por las rutas de la región.

Chos Malal: fresco al amanecer y templado por la tarde

El norte neuquino comenzará la jornada con una temperatura mínima de 2°C, aunque el ambiente se volverá más confortable durante las horas centrales del día. La máxima prevista es de 19°C, lo que permitirá una marcada recuperación térmica respecto de la mañana.

El viento será moderado y el cielo permanecerá parcialmente nublado durante buena parte del viernes.

San Martín de los Andes: nubosidad y aire frío cordillerano

La cordillera mantendrá características más propias del invierno. En San Martín de los Andes, la temperatura descenderá hasta una mínima de -1°C durante la madrugada, mientras que por la tarde alcanzará una máxima de 12°C.

El SMN anticipa abundante nubosidad y períodos de cielo cubierto, aunque sin fenómenos de relevancia para la localidad.

Villa La Angostura: un viernes fresco y con nubes

En la región de los lagos continuará el ambiente fresco característico de esta época de transición. La temperatura mínima será de 0°C al comenzar el día, b.