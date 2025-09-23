¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 23 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
LES ESPERA UNA IMPORTANTE MULTA

Los mugrientos de siempre: tiraron basura en el ex Parque Industrial de Villa La Angostura y buscan a una camioneta

Es una Nissan desde la cual una pareja arrojó los residuos. Los ‘escracharon’ a través de un video, que se hizo viral en redes sociales

Por Redacción

Martes, 23 de septiembre de 2025 a las 14:49
PUBLICIDAD

Otra vez los ‘mugrientos’ dan que hablar, ensuciando un espacio público de la ciudad de Neuquén que, con esfuerzo, costó sanear de residuos.

Esta vez afectaron el acceso al ex Parque Industrial, en el que, desde una camioneta, una pareja descargó una gran cantidad de desechos, colmando de suciedad un sector que, tras una intervención, permanecía libre de impacto.

Basura y más basura 

Ahora, tras la viralización de esas imágenes que muestran a un hombre y a una mujer descendiendo del vehículo para tirar basura, se está analizando la secuencia para descubrir la patente, e identificarlos.

Buscan identificar a la pareja

En el lugar también existen carteles que prohíben expresamente arrojar residuos, ya que el área es considerada de protección ambiental.

Ahora se espera que los responsables sean individualizados, y sometidos a fuertes multas.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD