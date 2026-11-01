Tres emergencias críticas movilizaron vuelos sanitarios en Neuquén durante el fin de semana

Tres emergencias médicas de alta complejidad obligaron a desplegar vuelos sanitarios en distintos puntos de Neuquén durante el fin de semana. Los operativos permitieron trasladar a pacientes en estado crítico desde Piedra del Águila, San Martín de los Andes y Chos Malal hacia establecimientos con capacidad para brindar la atención especializada que requerían.

Las aeroevacuaciones fueron realizadas entre el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre mediante un operativo coordinado por la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, a cargo de Luciana Ortiz Luna, junto con la Dirección Provincial de Aeronáutica y los equipos del sistema sanitario.

La intervención más reciente ocurrió este domingo, cuando se activó un vuelo desde Piedra del Águila para trasladar a un paciente que había sufrido un infarto agudo de miocardio. Debido a la gravedad de su estado, se resolvió derivarlo en helicóptero hacia una clínica de Neuquén capital.

La urgencia obligó además a buscar un punto de aterrizaje que permitiera reducir al máximo el tiempo necesario para llegar al establecimiento médico. Finalmente se decidió utilizar el Parque Jaime de Nevares, en la capital provincial.

Actualmente permanece internado en la unidad de terapia intensiva.

Según informó el Gobierno neuquino, el sector presentaba algunas dificultades operativas para realizar la maniobra. El piloto evaluó las condiciones del terreno y determinó que el descenso podía concretarse, lo que permitió continuar rápidamente con el traslado terrestre hacia el centro asistencial.

El paciente ingresó posteriormente a la clínica y permanece internado en una unidad de terapia intensiva.

Una embarazada y un niño también fueron aeroevacuados

El operativo desde Piedra del Águila fue el tercero realizado durante un fin de semana que requirió movilizar en reiteradas oportunidades los recursos aeromédicos de la provincia.

El sábado 31 de octubre se dispuso el traslado de una paciente embarazada de 30 semanas que presentaba un cuadro clínico grave. La mujer se encontraba internada en el Hospital de San Martín de los Andes y, ante la necesidad de una atención de mayor complejidad, fue derivada mediante un vuelo sanitario.

Los operativos permitieron trasladar a pacientes con cuadros clínicos críticos desde distintas localidades del interior provincial hacia establecimientos de mayor complejidad.

Su destino fue el Hospital Provincial Castro Rendón, principal establecimiento de referencia del sistema público de salud neuquino.

La tercera emergencia se produjo este domingo en Chos Malal, donde un niño presentaba una patología respiratoria crítica que requería cuidados especializados. También en este caso se resolvió realizar una aeroevacuación hacia Neuquén capital.

El menor fue trasladado al Hospital Castro Rendón, donde quedó bajo atención de los profesionales del establecimiento.

Un operativo que requiere coordinación sanitaria y aeronáutica

Las tres intervenciones involucraron localidades ubicadas a importantes distancias de los centros de mayor complejidad de Neuquén, por lo que la utilización de medios aéreos permitió acelerar las derivaciones.

Se definió utilizar el Parque Jaime de Nevares como lugar alternativo de descenso.

La organización de estos procedimientos está a cargo de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, que articula el trabajo de los equipos especializados con la Dirección Provincial de Aeronáutica y los establecimientos sanitarios que intervienen tanto en el lugar de origen como en el destino de cada paciente.

Cada aeroevacuación requiere evaluar el estado clínico de la persona, las distancias, las condiciones para el vuelo y las alternativas disponibles para el aterrizaje. El operativo realizado en el Parque Jaime de Nevares fue uno de esos casos, debido a la necesidad de acercar al paciente que había sufrido el infarto al establecimiento donde debía continuar su atención.

Desde el organismo provincial destacaron el trabajo de los pilotos, el personal de Aeronáutica y los equipos aeroevacuadores que participaron de los tres procedimientos desarrollados durante el fin de semana.