Neuquén se prepara para un fin de semana con propuestas que combinan tradición, espiritualidad, música y naturaleza en distintos puntos de la provincia. Del viernes 6 al domingo 8 de noviembre, San Ignacio, Aguada San Roque y Piedra del Águila recibirán tres encuentros que convocarán a vecinos, visitantes y turistas con actividades para distintos públicos.

Una de las principales celebraciones será la Fiesta Ceferiniana, que se desarrollará en el paraje San Ignacio, cerca de Junín de los Andes. La convocatoria reunirá a peregrinos y comunidades en torno a la figura del beato Ceferino Namuncurá, con misas, peregrinaciones, bendiciones, fogón y el tradicional baile del peregrino. La misa central está prevista para el domingo 8 a las 12, luego de la concentración y peregrinación al santuario.

Aguada San Roque será escenario de la Fiesta Provincial de la Tradición y el Pial, con jineteadas y destrezas criollas.

En Aguada San Roque se realizará la Fiesta Provincial de la Tradición y el Pial, con jineteadas, destrezas criollas, desafíos y espectáculos musicales. La actividad comenzará el viernes por la noche con una peña folclórica y baile campero. Durante el sábado y el domingo habrá desfile de montados, pruebas de campo y competencias en distintas categorías, con premios millonarios, además de presentaciones musicales y payadores.

Por su parte, Piedra del Águila será sede de la novena Fiesta Provincial de las Marrones Migratorias Limay Medio, que tendrá lugar del 6 al 8 de noviembre. La propuesta incluirá dos noches de espectáculos en el Miniestadio Municipal y jornadas de intercambio y capacitación sobre pesca deportiva durante el sábado 7 y el domingo 8, en el Centro Recreativo Kumelkayen. Las actividades formativas comenzarán a las 9, luego de las acreditaciones previstas desde las 8.

Piedra del Águila recibirá la novena Fiesta Provincial de las Marrones Migratorias Limay Medio del 6 al 8 de noviembre.

La agenda se completa con propuestas para disfrutar de la cultura y las tradiciones neuquinas en diferentes localidades. Los tres encuentros ofrecen alternativas para quienes buscan participar de celebraciones religiosas, conocer las destrezas criollas o acercarse a la pesca deportiva. La variedad de actividades convierte al próximo fin de semana en una oportunidad para recorrer la provincia y disfrutar de sus fiestas populares.