En tres meses quedará inaugurado el asfalto de una ruta estratégica para el desarrollo turístico

“El 20 de enero vamos a inaugurar el asfaltado de la Ruta 23 entre Villa Pehuenia y Aluminé, incluso con un puente nuevo sobre el arroyo Rebolledo”, anunció este sábado el gobernador Rolando Figueroa, quien supervisó personalmente parte de la obra.

Los 38 kilómetros del primer tramo de esta ruta, la más importante a nivel turístico de la provincia, ya se encuentran totalmente pavimentados mientras que los trabajos en el segundo tramo -entre Puesto Jara y Litrán- marchan a muy buen ritmo.

“A la altura de Bajada de los Ñires avanzamos con la colocación de la carpeta asfáltica, una obra que fortalece la integración territorial y conecta a las comunidades de la región”, explicó el mandatario y recalcó: “Estamos ejecutando más de 1.000 kilómetros de rutas, una extensión equivalente a todo lo pavimentado en la historia de Neuquén porque es el cambio que propusimos y que estamos haciendo realidad: 1000 días, 1000 razones, 1000 obras. Este es el Neuquén que queremos, permanentemente haciendo obras”.

Una obra estratégica para la integración territorial

La pavimentación de la Ruta 23 forma parte del Plan Vial Neuquén 2026, que contempla la intervención de 2.050 kilómetros de rutas provinciales mediante obras de pavimentación y repavimentación destinadas a mejorar la accesibilidad, integrar regiones y generar nuevas condiciones para el desarrollo de la actividad turística y productiva. Esta iniciativa del Ejecutivo forma parte de una planificación más amplia, que alcanza a otros sectores y se denomina 1000 razones, 1000 obras.

La Ruta 23 constituye una traza estratégica para la provincia, ya que conecta localidades como Villa Pehuenia, Aluminé, Pilo Lil y Junín de los Andes, y permite además vincular pasos internacionales de importancia, como Pino Hachado, Icalma y Mamuil Malal.

La pavimentación se ejecuta por tramos y forma parte de un plan integral orientado a completar la totalidad del corredor. La obra permitirá mejorar la transitabilidad durante todo el año, fortalecer el desarrollo turístico y productivo y consolidar la integración territorial de la región del Pehuén.