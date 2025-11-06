Tras un período de suspensión debido a las condiciones climáticas adversas, se reanudaron los trabajos en la obra de pavimentación en la Ruta Provincial 23. La Dirección Provincial de Vialidad de Neuquén informó que era recomendable circular con cuidado en el tramo entre Villa Pehuenia y Aluminé, ya que hay un intenso movimiento de maquinarias.

Avance de la obra

El proyecto de pavimentación, que había sido suspendido durante el período de veda climática, retomó su curso y ya presenta un avance del 50 por ciento. Hasta el momento, se asfaltaron entre seis y siete kilómetros de la ruta, mientras que las tareas continúan a lo largo de todo el tramo en diferentes etapas de ejecución. En la actualidad, se están llevando a cabo trabajos en el paquete estructural, que incluye la colocación de la base, subbase, riego de imprimación, liga y carpeta asfáltica.

De acuerdo con los responsables de la obra, se espera que, si no surgen imprevistos, la pavimentación llegue a la altura de la escuela de Litrán antes de finalizar el año. Además, en otras secciones del mismo tramo, se ejecutan tareas complementarias como excavaciones para la construcción de alcantarillas, terraplenes, movimiento de suelo y obras de infraestructura básica. Con el objetivo de aprovechar el período estival, se prevé avanzar con la mayor cantidad de trabajos posible, lo que genera la necesidad de desvíos temporales y la recomendación de transitar con precaución.

Detalles de la obra

La obra, que está siendo ejecutada por la empresa Perfil SRL, está financiada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR), a través de la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (UPEFE).

El proyecto abarca un total de 22 kilómetros y forma parte de un ambicioso plan de infraestructura vial impulsado por el gobierno provincial, que contempla la pavimentación de más de 600 kilómetros de rutas. Este programa resulta relevante si se considera que, en toda la historia de Neuquén, se pavimentaron un total de 1.120 kilómetros.

La obra comenzó en el último trimestre de 2023, pero debido a las condiciones climáticas adversas, se suspendió durante los inviernos de 2023 y 2024. El plazo total de ejecución es de 18 meses efectivos, lo que significa que no se cuentan los períodos de veda por condiciones meteorológicas.