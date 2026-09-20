El programa Tribuna Segura fue implementado por primera vez en Neuquén, durante este sábado 19 de septiembre como parte del operativo de seguridad desplegado durante la Copa Davis. El mismo permitió detectar tres alertas durante los controles de ingreso al estadio Ruca Che.

Según detallaron, a través de la verificación de identidad y el cruce de información, se identificaron dos alertas correspondientes al Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) y una persona que figuraba en el Registro Provincial de Deudores Alimentarios Morosos.

La utilización de esta herramienta tecnológica permitió fortalecer los controles de acceso y detectar situaciones que requerían la intervención de los organismos correspondientes.

Del operativo participaron efectivos de la Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional, junto con funcionarios del ministerio de Seguridad de la Nación, la Dirección Nacional de Seguridad en Eventos Deportivos y equipos del ministerio de Seguridad de la Provincia del Neuquén.

Cómo funciona Tribuna Segura

La herramienta cruza los datos de cada persona con distintas bases de información. El primer control se realiza mediante el RENAPER, que permite confirmar la identidad del asistente.

El sistema también consulta el SISEF para detectar derechos de admisión o prohibiciones de ingreso. A su vez, el SISCOP permite identificar si existe algún pedido de captura policial vigente.

Otro de los registros incorporados corresponde al Registro Provincial de Deudores Alimentarios Morosos. La consulta se realiza de acuerdo con las restricciones que establece la normativa vigente.

La implementación de Tribuna Segura en este evento deportivo internacional representa una nueva experiencia de trabajo articulado entre organismos nacionales, fuerzas federales y autoridades provinciales, incorporando tecnología y herramientas de prevención para fortalecer la seguridad en espectáculos masivos.