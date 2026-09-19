Después de los partidos de la Copa Davis, el equipo de Turquía metió paseo por el alto neuquino

Neuquén recibe la serie de Copa Davis entre Argentina y Turquía. Tras un gran sábado, el seleccionado que capitanea Javier Frana se puso 2-0 arriba, dejando todo servido para el doble de este domingo. Previo a la última jornada, el equipo turco fue visto en el alto neuquino, comprando incluso en un reconocido hipermercado.
Francisco Cerúndolo, mostró una gran supremacía sobre Yanki Erel por 6-0,6-4 y logró el primer punto. Posteriormente en segundo partido, Thiago Tirante se impuso en set corridos a Merk Alcaya y dejó todo servido para el domingo.
A pie y en el súper
Para Turquía es otra experiencia, el seleccionado europeo se mostró sorprendido por el aliento argentino-neuquino, y del nivel de los tenistas argentinos. Un equipo que mostró, por momentos un buen nivel de juego.
Post juegos en el Ruca Che, gran parte del plantel fue visto en el alto neuquino, cerca del hotel donde paran, y en el hipermercado ubicado en la Avenida Doctor Ramón. Según testigos, bien predispuesto al saludo del público, hablando en su idioma y contentos, pesé a la doble derrota del día sábado. Comprando elementos personales o recuerdos de un pais de buen vino.
La serie por el Grupo Mundial 1 se cierra el domingo, desde las 11hs, la dupla Molteni- Andreozzi se medirán contra Duran y Azkara, quien disputó el cotejo ante Tirante.