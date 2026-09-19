Después de los partidos de la Copa Davis, el equipo de Turquía metió paseo por el alto neuquino

Neuquén recibe la serie de Copa Davis entre Argentina y Turquía. Tras un gran sábado, el seleccionado que capitanea Javier Frana se puso 2-0 arriba, dejando todo servido para el doble de este domingo. Previo a la última jornada, el equipo turco fue visto en el alto neuquino, comprando incluso en un reconocido hipermercado.

Francisco Cerúndolo, mostró una gran supremacía sobre Yanki Erel por 6-0,6-4 y logró el primer punto. Posteriormente en segundo partido, Thiago Tirante se impuso en set corridos a Merk Alcaya y dejó todo servido para el domingo.

A pie y en el súper

Para Turquía es otra experiencia, el seleccionado europeo se mostró sorprendido por el aliento argentino-neuquino, y del nivel de los tenistas argentinos. Un equipo que mostró, por momentos un buen nivel de juego.

Los jugadores de Turquía, caminando por la avenida Doctor Ramón - Foto: Prima Multimedios

Post juegos en el Ruca Che, gran parte del plantel fue visto en el alto neuquino, cerca del hotel donde paran, y en el hipermercado ubicado en la Avenida Doctor Ramón. Según testigos, bien predispuesto al saludo del público, hablando en su idioma y contentos, pesé a la doble derrota del día sábado. Comprando elementos personales o recuerdos de un pais de buen vino.

La serie por el Grupo Mundial 1 se cierra el domingo, desde las 11hs, la dupla Molteni- Andreozzi se medirán contra Duran y Azkara, quien disputó el cotejo ante Tirante.