El Tribunal de Impugnación anuló la absolución de la exintendenta de Las Lajas que abrió un basural a cielo abierto

En el año 2022, la exintendenta de Las Lajas, María Angélica Espinosa, autorizó la apertura de un basural a cielo abierto en la localidad neuquina, algo que está prohibido según marca el Artículo 28 de la Ley provincial 2648, que indica que se prohíben las basurales a cielo abierto a lo largo y a lo ancho de todo el territorio.

En las últimas horas, se conoció un fallo unánime del Tribunal de Impugnación en el cual se anuló la absolución de la exjefa comunal de Las Lajas, que deberá volver a ser juzgada. Esto se dio producto de una apelación de la Fiscalía, que alegó la clara violación de una normativa provincial para revocar la resolución judicial que se había dado a favor de Espinosa.

El fiscal jefe, Maximiliano Breide Obeid habló con Pancho Casado en La Mañana es de la Primera por AM550 y comentó: “Yo había anunciado que íbamos a apelar y por suerte el Tribunal de Impugnación hizo una revisión de la sentencia, fue unánime la decisión acerca de que absolverla era contradictorio y absurdo”.

Sobre la misma línea detalló: “Uno de los motivos que sostuvo la jueza que absolvió a Espinosa era que la Fiscalía no había advertido a la acusada de qué ley estaba incumpliendo, y eso era fácilmente demostrable porque uno iba a audiencias previas y Artículo 28 dice que está prohibido abrir basurales a cielo abierto”.

“Acá buscamos entender por qué se decidió abrir un basural teniendo ya uno y en ese lugar y determinamos que había un permiso de concesión minera avanzado, es decir ese predio estaba otorgado para explotación del recurso”, comentó el fiscal jefe.

Finalmente manifestó: “La intendenta decidió violar una ley, a pocos metros de ahí hay una planta de agua mineral”.

A partir de esta determinación del Tribunal de Impugnación, la defensa de la exintendenta de Las Lajas puede apelar y ahí habrá que ver qué decisión toma el Tribunal Superior.

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