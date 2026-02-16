El miércoles asumen las nuevas autoridades del Sindicato de Empleados Judiciales

El miércoles 18 de febrero a las 9.30 se realizará el acto de asunción de las nuevas autoridades del Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (SEJUN), en el Salón Jorge Izquierdo, ubicado en calle La Rioja 486 de Neuquén capital.



La nueva conducción, encabezada por Santiago Alonso, asumirá en el marco de un proceso de transición acordado con la conducción saliente, que incluyó el adelantamiento del traspaso originalmente previsto para el 27 de febrero. La decisión se fundamenta en la amplia legitimidad obtenida en las elecciones del 10 de noviembre pasado y en el complejo contexto salarial que atraviesan los trabajadores judiciales.



Al respecto, Alonso señaló que la nueva etapa comienza con la prioridad de impulsar de manera urgente una Mesa de Negociación Salarial, y remarcó que la asunción “no es un mero trámite administrativo, sino la expresión de un proceso colectivo que busca recuperar un sindicato activo, presente y al servicio de sus afiliados”.

En las elecciones, la Lista Verde encabezada por Alonso y Griselda Porro obtuvo más del 50% de los votos. La subsecretaria general electa destacó que la nueva conducción asume con el compromiso de fortalecer la representación gremial, defender la carrera judicial y mejorar las condiciones de trabajo.



En comunicación con el programa La Primera Mañana que conduce Pancho Casado y se emite por AM550, Alonso manifestó al respecto: “Estamos en un contexto de negociación salarial, aun no pudimos acordar. Nuestro primer acto fue enviar una nota al Tribunal Superior de Justicia para que abra paritarias, esperamos una respuesta para empezar a participar de la mesa. La mesa se venía dando con la conducción anterior, y ahora esperamos continuarla nosotros. Creo que las primeras instancias tienen que ver con sostener el diálogo y que el conflicto no se extienda en el tiempo, creo que están dadas las condiciones para que se mejore la propuesta que se realizó en diciembre”.



En el mismo sentido indicó: “Lo que buscamos tiene que ver con la pérdida del poder adquisitivo que hemos tenido en el último tiempo del 30%, eso planteamos como plenario. Debemos tener una mejora que nos permita achicar esa brecha de pérdida que tuvimos. Entendemos que no podemos tener un aumento salarial que contemple IPC semestral más un bono no remunerativo. Creemos que hay que hacer una apertura del Convenio Colectivo de Trabajo, hay sectores que plantean diversas cuestiones”.

