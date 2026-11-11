En el marco de los preparativos para la próxima temporada de veranada, distintas instituciones de Tricao Malal y organismos provinciales llevaron adelante un operativo conjunto sobre la Ruta Provincial 68, en la huella de arreo al Domuyo. Las tareas estuvieron orientadas a mejorar las condiciones del recorrido y acompañar a las familias crianceras del norte neuquino.

Durante la inspección, los equipos lograron avanzar en vehículo hasta las proximidades del arroyo Domuyo. A aproximadamente un kilómetro de ese punto encontraron un corte en la calzada, provocado por el desplazamiento del terreno. Desde allí, personal policial y de Guardafauna continuó a pie hasta el refugio de Los Tábanos, donde constató que todavía permanece acumulada una importante cantidad de nieve.

Los equipos avanzaron hasta el refugio de Los Tábanos, donde todavía se registra acumulación de nieve.

El operativo también incluyó el traslado de leña hacia los refugios, el acondicionamiento de las pasarelas para garantizar el paso de los piños y distintas tareas de mantenimiento en sectores de la huella. Estas intervenciones buscan mejorar las condiciones de circulación antes del movimiento de los animales hacia las zonas de veranada.

En las tareas participaron integrantes de Manejo del Fuego, la Comisaría N° 37 de Tricao Malal, Guardafauna, la Delegación Municipal de Cajón del Curi Leuvú y el Área de Producción Municipal. El trabajo se realizó junto con la Municipalidad de Tricao Malal y en articulación con la Comisión de Huellas de Arreo.

El acondicionamiento de las pasarelas busca garantizar el paso seguro de los piños hacia las zonas de veranada.

Desde el municipio destacaron la predisposición y el compromiso de los organismos que formaron parte del operativo. Además, remarcaron que la coordinación entre las instituciones resulta fundamental para reforzar la seguridad en las huellas de arreo y acompañar una actividad central para la producción y la vida de las familias crianceras de la región.