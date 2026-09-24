El temporal de lluvia que afecta a la zona cordillerana de Neuquén sigue generando complicaciones en distintas localidades. Este miércoles 24 de septiembre, el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) informó que el servicio de agua potable se encuentra afectado en Junín de los Andes debido a la alta turbidez detectada en las fuentes de captación que abastecen a una importante parte de la ciudad.

Según detalló el organismo, la situación obligó a dejar fuera de funcionamiento la planta potabilizadora y el pozo filtrante que suministran agua a unas 900 viviendas, lo que provocará una reducción significativa en la producción del recurso.

Baja presión en barrios de Junín de los Andes en medio del temporal y tras los cortes de energía

La contingencia ocurre en medio de las intensas precipitaciones que afectan a la cordillera neuquina y pocas horas después de los inconvenientes eléctricos que se registraron este miércoles en la localidad, complicando aún más la prestación de servicios esenciales para los vecinos.

Desde el EPAS explicaron que la elevada turbidez registrada en el canal de ingreso de San Cabao y en el río Curruhué impide mantener operativos los sistemas de tratamiento habituales, por lo que fue necesario detener las instalaciones afectadas para preservar la calidad del agua distribuida.

Mientras tanto, el abastecimiento será sostenido mediante los bombeos principales ubicados en el ingreso a Junín de los Andes y las perforaciones existentes. Sin embargo, el organismo advirtió que la producción disponible será considerablemente menor a la habitual.

Qué barrios de Junín de los Andes tendrán menor presión de agua

Como consecuencia de esta situación, los usuarios de los siguientes sectores podrían experimentar baja presión en la red:

Barrio 900 Viviendas

Refugio del Sol

Barrio Provincial

Barrio Lanín

Zona Centro

Las autoridades indicaron que las restricciones se mantendrán hasta que mejoren las condiciones climáticas y disminuya la turbidez en los cursos de agua utilizados para el abastecimiento.

Piden cuidar las reservas domiciliarias y hacer un uso responsable

Ante el escenario generado por el temporal, el EPAS solicitó a los vecinos realizar un uso responsable del agua potable y administrar con prudencia las reservas domiciliarias para evitar un mayor impacto en el sistema.

La situación vuelve a poner en evidencia cómo los fenómenos meteorológicos que afectan a la cordillera neuquina repercuten directamente en los servicios básicos de las localidades del interior provincial, especialmente en aquellas que dependen de ríos y canales de montaña para la captación de agua.

Para consultas o reclamos, los usuarios pueden comunicarse con el EPAS a través del Call Center 0800-222-4827 o mediante el BOT de atención al +54 299 4523084