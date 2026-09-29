Agua, ambiente y turismo: Neuquén presentó un paquete de inversiones por $61 mil millones

El Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales presentó una inversión superior a los 61 mil millones de pesos destinada a fortalecer servicios esenciales, infraestructura y proyectos de desarrollo en todo el territorio neuquino. El anuncio se realizó durante un encuentro encabezado por el gobernador Rolando Figueroa, del que participaron intendentes, presidentes de comisiones de fomento y autoridades provinciales.

En total, la cartera provincial, sus organismos dependientes y las áreas con las que trabaja de manera articulada reúnen 116 aportes, obras y proyectos por $61.254.187.122,69.

El paquete de inversiones contempla obras de agua potable y saneamiento, nuevas fuentes de captación, sistemas de bombeo y almacenamiento, mantenimiento de canales de riego, equipamiento para la gestión de residuos y proyectos destinados a fortalecer la actividad turística.

Las iniciativas incluyen aportes ya otorgados, convenios, adquisiciones, obras en ejecución y proyectos que avanzan en distintas etapas administrativas y técnicas.

“Esta inversión expresa una decisión política muy clara: que los recursos lleguen al territorio y den respuesta a las necesidades de los neuquinos”, señaló la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves.

La funcionaria destacó además el trabajo conjunto con municipios y el sector privado y remarcó la importancia de preservar los entornos naturales como parte del desarrollo turístico de la provincia.

Agua potable y saneamiento

El componente de mayor magnitud corresponde al Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), que concentra obras y proyectos por $43.450.743.126,69. La planificación incluye plantas de tratamiento de líquidos cloacales, ampliaciones y renovaciones de sistemas de agua potable, redes cloacales, nuevas captaciones, estaciones de bombeo, módulos de potabilización y equipamiento destinado a sistemas estratégicos.

Entre las principales intervenciones se encuentran la planta de tratamiento de líquidos cloacales de la Meseta de Añelo, la ampliación de la planta de Plottier y la planta de tratamiento de Picún Leufú.

También se contemplan las redes y la planta de tratamiento de Tricao Malal, el reacondicionamiento del sistema Las Lagunas y las nuevas captaciones en Junín de los Andes, las redes cloacales de Varvarco, el recambio de cañerías en Cutral Co y la renovación del sistema de agua potable de Villa La Angostura.

El objetivo es ampliar la capacidad de los sistemas, mejorar la calidad de las prestaciones y acompañar el crecimiento de las localidades.

Más de $2.000 millones para fortalecer el Acueducto Barreales

Dentro de las inversiones previstas por el EPAS se incorporan tres actuaciones destinadas a fortalecer el Sistema Acueducto Barreales, por un total de $2.099.266.738,69.

Las obras apuntan a mejorar la seguridad, automatización y confiabilidad del sistema de captación, impulsión y abastecimiento de agua cruda.

Las intervenciones fueron autorizadas por el Comité de Emergencia Hídrica, Social y Productiva, en el marco de las medidas destinadas a sostener la continuidad y seguridad de un sistema considerado estratégico para el abastecimiento de agua.

Infraestructura hídrica para localidades y zonas productivas

La Subsecretaría de Recursos Hídricos concentra 59 intervenciones por $15.177.519.693. Los recursos estarán destinados a perforaciones, pozos filtrantes, sistemas de bombeo, tanques de almacenamiento, captaciones de agua, alcantarillas, defensas aluvionales y trabajos de limpieza, reparación y mantenimiento de canales y arroyos.

Las obras alcanzarán a localidades como Aluminé, Andacollo, Bajada del Agrio, Barrancas, Chos Malal, Covunco Abajo, Coyuco-Cochico, El Sauce, Los Guañacos, Huinganco, Las Coloradas, Las Lajas, Las Ovejas, Loncopué, Los Miches, Neuquén, Paso Aguerre, Quili Malal, San Martín de los Andes, Taquimilán, Tricao Malal, Varvarco, Villa Curí Leuvú, Villa Pehuenia-Moquehue, Villa Puente Picún Leufú y Vista Alegre.

Las intervenciones buscan incorporar nuevas fuentes de captación, reforzar sistemas existentes y mejorar el abastecimiento y la distribución del agua en sectores urbanos, rurales y productivos.

Parte de estas respuestas se encuentra vinculada con la emergencia hídrica, social y productiva, con el objetivo de fortalecer la capacidad de las localidades frente a la disminución de los recursos disponibles.

$609 millones para optimizar el agua destinada al riego

La Provincia también destinará $609.800.000 al Programa Anual de Optimización del Aprovechamiento de Agua para Riego 2026. El programa reúne 27 aportes no reintegrables destinados a municipios, comisiones de fomento y a la Simple Asociación de Riego y Drenaje Agrio del Medio.

Los fondos permitirán ejecutar tareas de limpieza y reparación de canales, pequeñas obras, recuperación de infraestructura y acciones destinadas a mejorar la conducción y distribución del agua.

La implementación será coordinada por la Subsecretaría de Producción y la Subsecretaría de Recursos Hídricos, con financiamiento del Fondo Hídrico Provincial. La inversión destinada a gestión ambiental asciende a $1.894.291.961, distribuidos en siete intervenciones.

Los proyectos contemplan la incorporación de maquinaria y equipamiento para la gestión de residuos, el acondicionamiento de predios, la readecuación de sitios de disposición final y el fortalecimiento de las capacidades operativas de los gobiernos locales.

Las acciones alcanzarán a Aluminé, Centenario, Loncopué, Tricao Malal, Villa La Angostura, Villa Pehuenia-Moquehue y Vista Alegre.

De acuerdo con la planificación provincial, estas inversiones permitirán mejorar las condiciones de trabajo de los municipios y avanzar en una gestión más eficiente de los residuos, de acuerdo con las necesidades de cada localidad.

Turismo y desarrollo local

El componente turístico comprende siete aportes por $53.000.000 destinados a proyectos en Aluminé, Barrancas, El Cholar, Picún Leufú, Quili Malal, San Patricio del Chañar y Tricao Malal.

Los recursos estarán destinados a cartelería promocional, equipamiento para hosterías y residencias municipales, mejoras en museos, fortalecimiento de las áreas locales de Turismo y propuestas vinculadas con el agroturismo, el enoturismo y distintas actividades recreativas.

A estas acciones se suman iniciativas por $68.832.342, financiadas mediante el Consejo Federal de Inversiones. Los proyectos están vinculados con el turismo religioso, la promoción de destinos y la participación de Neuquén en encuentros turísticos y culturales.

La estrategia apunta a acompañar a los gobiernos locales, ampliar sus herramientas de promoción y consolidar propuestas que permitan generar actividad económica y nuevas oportunidades en las distintas regiones de la provincia.

Una agenda de obras con alcance territorial

Las 116 intervenciones presentadas reúnen el trabajo del Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, el EPAS, las subsecretarías y organismos dependientes, el Ministerio de Economía, Producción e Industria y los gobiernos locales.

La distribución de los recursos contempla diferentes necesidades: desde el acceso al agua potable y el saneamiento hasta el sostenimiento de la producción, la gestión ambiental y el crecimiento de los destinos turísticos.

Con una inversión total de $61.254.187.122,69, la Provincia informó que avanza con obras y proyectos de distintas escalas y en diferentes etapas, con el objetivo de fortalecer los servicios esenciales y generar condiciones para el desarrollo de las distintas regiones de Neuquén.