Temporada de invierno: más de 120 mil turistas eligieron Neuquén en julio

La provincia del Neuquén cerró julio con un promedio de ocupación del 60 por ciento en los establecimientos habilitados, lo que representa un incremento del 8 por ciento en comparación con el mismo mes de 2025. Durante el período, más de 120 mil turistas recorrieron los distintos destinos provinciales, generando alrededor de 350 mil pernoctes y un consumo turístico superior a los 115 mil millones de pesos.

Los principales destinos de nieve concentraron gran parte del movimiento turístico. San Martín de los Andes, donde se encuentra el centro de esquí Chapelco, registró una ocupación promedio del 55 por ciento durante el mes. En Villa La Angostura, sede del Cerro Bayo, la ocupación promedio alcanzó el 52 por ciento.

En el Alto Neuquén, Caviahue registró una ocupación promedio del 56 por ciento. Allí, la propuesta del Cerro Caviahue se complementa con el producto Termas Nieve, desarrollado de manera conjunta por el Ente Provincial de Termas del Neuquén (Eproten), la municipalidad local y el sector privado, ofreciendo una alternativa que combina actividades de montaña con experiencias de bienestar.

Villa Pehuenia-Moquehue alcanzó una ocupación promedio del 72 por ciento durante julio y registró picos del 89 por ciento en la anteúltima semana del mes, período en el que coincidieron las vacaciones de invierno de la provincia con el receso escolar de la provincia de Buenos Aires. En la localidad funciona el Parque de Nieve Batea Mahuida, uno de los principales atractivos invernales de la provincia. Por su parte, la ciudad de Neuquén registró una ocupación promedio del 62 por ciento, reflejando también un sostenido movimiento de visitantes durante el mes.

San Martín de los Andes, donde se encuentra el centro de esquí Chapelco, registró una ocupación promedio del 55 por ciento durante el mes.

Siguen los beneficios del BPN

Como complemento a la oferta turística, continúan vigentes los beneficios impulsados por el Banco Provincia del Neuquén (BPN), orientados a fortalecer el turismo de cercanía. En los cerros y centros de esquí, así como en el alquiler de ropa y equipos, los clientes pueden acceder todos los días a 12 cuotas sin interés con Tarjeta Confiable y a seis cuotas sin interés con tarjetas VISA y Mastercard. Además, los alojamientos del sur provincial, los hoteles del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) y las Hosterías del Neuquén ofrecen distintas opciones de financiación para facilitar la estadía durante la temporada.

La propuesta del BPN también incluye promociones vinculadas al viaje. Los clientes pueden acceder a beneficios en combustible, con ahorros de hasta el 25 por ciento y reintegros de hasta 12.000 pesos en determinados días de la semana.