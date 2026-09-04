El Cerro Chapelco, en San Martín de los Andes, extenderá su temporada de nieve durante septiembre de 2026, con pistas y medios de elevación habilitados para quienes quieran practicar esquí y snowboard. El centro de esquí mantendrá su actividad hasta fines de septiembre.

El pase diario durante septiembre tiene un valor de $120.000 para residentes de Neuquén y Río Negro, mientras que para turistas cuesta $160.000. Además, existe la posibilidad de abonar en cuotas con todos los bancos.

La continuidad de la temporada se da después de dos meses de actividad invernal y en un contexto de buenas condiciones de nieve en distintos sectores de la cordillera neuquina. Chapelco es uno de los cinco centros de nieve de la provincia que mantendrán propuestas durante septiembre.

Cuánto cuesta esquiar en Chapelco durante septiembre

Las tarifas anunciadas para septiembre establecen una diferencia entre residentes de la región y visitantes de otras provincias o países.

Residentes de Neuquén y Río Negro: $120.000.

Turistas: $160.000.

Forma de pago: posibilidad de abonar en cuotas con todos los bancos.

El valor corresponde al pase para utilizar los medios de elevación del centro de esquí. Antes de viajar, se recomienda consultar la información oficial sobre pistas y medios habilitados, ya que la operación puede variar de acuerdo con las condiciones meteorológicas y de nieve.

La tarifa diferencial para residentes se suma a los beneficios que Chapelco implementó durante la temporada para favorecer el acceso al centro de esquí de quienes viven en la región.

Chapelco mantiene la temporada durante septiembre

La continuidad de Chapelco se explica por las condiciones de nieve registradas en la cordillera y forma parte de una extensión de la temporada invernal en Neuquén.

Además de Chapelco, Lago Hermoso, Cerro Bayo, Caviahue y Batea Mahuida también mantienen propuestas vinculadas a la nieve durante septiembre. La extensión permite prolongar el movimiento turístico en las localidades cordilleranas cuando comienza la primavera.

Según datos del Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén, entre el 29 de junio y el 23 de agosto de 2026 la provincia registró 193.456 turistas, más de 590.000 pernoctes y un consumo turístico superior a $185 mil millones.

La continuidad de los centros de nieve durante septiembre busca sostener parte de ese movimiento en hoteles, restaurantes, comercios y prestadores turísticos de la cordillera.

La nueva telecabina conecta la base con la cota 1.600

Una de las principales novedades de Chapelco para esta temporada es la nueva telecabina, destinada a mejorar la circulación dentro del centro de esquí.

El nuevo medio conecta la Base con la cota 1.600 en aproximadamente cinco minutos, reduciendo los tiempos de ascenso y mejorando la capacidad de transporte de visitantes.

La obra forma parte de una renovación de infraestructura que también incluyó mejoras en los accesos, la circulación interna y el estacionamiento.

La nueva telecabina había sido presentada antes del inicio de la temporada como una de las principales inversiones realizadas en el centro de esquí para 2026.

Más de 2.000 equipos nuevos en el rental

La renovación también alcanzó los servicios destinados a quienes necesitan alquilar equipamiento.

El rental ubicado en la Base de Chapelco cuenta esta temporada con más de 2.000 equipos nuevos de esquí y snowboard, una alternativa especialmente relevante para turistas que no viajan con su propio material.

La incorporación de equipamiento se suma a la oferta de la Escuela de Chapelco, la gastronomía y los demás servicios disponibles en la montaña.

Smart Lockers para guardar equipos y pertenencias

Otro de los servicios incorporados son los Smart Lockers, destinados al almacenamiento de objetos personales y equipamiento deportivo.

Los casilleros están distribuidos en diferentes sectores de la montaña:

Estación 1.600: lockers para objetos personales.

lockers para objetos personales. Estación 1.200: espacios destinados a equipos de esquí y snowboard.

espacios destinados a equipos de esquí y snowboard. Hay alternativas para almacenar dos o cuatro equipos.

El sistema apunta a facilitar la experiencia de los visitantes que permanecen durante varias horas en la montaña y necesitan dejar sus pertenencias en un lugar de guardado.

La Escuela de Chapelco mantiene las clases de esquí y snowboard

Durante septiembre también continuará funcionando la Escuela de Chapelco, con clases destinadas tanto a principiantes como a personas que buscan mejorar su técnica.

La propuesta incluye clases de esquí y snowboard para distintos niveles de experiencia.

Los instructores están certificados por AADIDESS, la Asociación Argentina de Instructores de Esquí y Snowboard, por lo que la escuela ofrece alternativas para quienes se acercan por primera vez a los deportes de nieve y para esquiadores con experiencia.

Estacionamiento y gastronomía completan la propuesta

Entre las mejoras realizadas para esta temporada también se encuentra el estacionamiento pavimentado, con capacidad para más de 700 vehículos.

A esto se suma una propuesta gastronómica distribuida en distintos sectores de la montaña, que permite combinar la jornada deportiva con espacios para comer y descansar.

Para quienes llegan desde San Martín de los Andes, el acceso al centro de esquí también cuenta con alternativas de transporte que fueron reforzadas durante la temporada de invierno.

Septiembre ofrece una alternativa para esquiar fuera de las vacaciones

La extensión de la temporada modifica el calendario habitual de quienes buscan nieve en Chapelco.

Septiembre permite encontrar una propuesta de montaña después del período de mayor demanda asociado a las vacaciones de invierno, aunque la disponibilidad concreta de pistas y medios continúa dependiendo de las condiciones de nieve y del clima.

Para los residentes de Neuquén y Río Negro, además, el pase de $120.000 establece una diferencia de $40.000 respecto de la tarifa general de $160.000.

Esto convierte a septiembre en una alternativa para quienes viven en la región y buscan aprovechar la nieve sin trasladarse fuera de la Patagonia.

Qué hay que consultar antes de viajar

La extensión de la temporada no significa que todos los medios y pistas estén necesariamente operativos todos los días.

La apertura de sectores depende de las condiciones de nieve, el clima y las decisiones operativas del centro de esquí. Por eso, antes de emprender el viaje conviene consultar el estado actualizado de las pistas y medios de elevación, además de los valores vigentes.

También es importante verificar las condiciones de acceso a la montaña y la disponibilidad de los servicios que se quieran utilizar.