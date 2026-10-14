Un alumno de 17 años le disparó a un compañero de 18 en el baño de la Escuela N.º 58 de González Catán, partido bonaerense de La Matanza. La víctima recibió heridas de bala en el abdomen y en un brazo y fue trasladada al Hospital Simplemente Evita, donde quedó internada.

El episodio ocurrió dentro del establecimiento educativo ubicado entre las calles Cayetano Donizetti y Esteban de Luca y Patrón. Según la información difundida por la señal TN, los docentes llevaron al joven herido al centro de salud en un auto particular.

La Comisaría Sur Cuarta de Villa Dorrego investiga lo sucedido. La Policía de la provincia de Buenos Aires secuestró una pistola Bersa calibre .22 que habría sido utilizada en el ataque. Según fuentes oficiales citadas por el diario La Nación, el herido habría dicho antes de ingresar al quirófano que a su compañero se le escaparon los disparos mientras le mostraba el arma.

Cómo ocurrió el tiroteo en la Escuela Nº 58

El hecho tuvo lugar en el baño de la Escuela N.º 58 de Villa Dorrego, en el partido bonaerense de La Matanza. De acuerdo con la información difundida, un estudiante de 17 años disparó contra un compañero de 18 en el interior del establecimiento.

La víctima sufrió dos heridas de bala: una en el abdomen y otra en un brazo. Ante la emergencia, los docentes decidieron trasladarlo en un vehículo particular hasta el Hospital Simplemente Evita, ubicado en el kilómetro 3 de la ruta mencionada en los reportes.

El joven quedó internado y, según la información disponible, debía ingresar a quirófano. No se difundieron detalles confirmados sobre su evolución posterior ni sobre la gravedad de las lesiones.

Qué se sabe sobre el arma utilizada

La Policía secuestró una pistola Bersa calibre .22, que habría sido descartada después del episodio. El arma quedó incorporada a la investigación judicial para determinar las circunstancias del hecho.

La Comisaría Sur Cuarta de Villa Dorrego interviene en las actuaciones. Por el momento, la información disponible no permite establecer cómo llegó el arma a la escuela, si alguno de los estudiantes sabía que estaba cargada ni qué ocurrió inmediatamente antes de los disparos.

La versión que habría dado el estudiante herido

Según fuentes oficiales citadas por el diario La Nación, el joven herido habría explicado a las enfermeras, antes de ingresar al quirófano, que su compañero estaba mostrándole el arma cuando se le escaparon los tiros.

Esa versión podría resultar relevante para reconstruir la secuencia, aunque no confirma por sí sola que los disparos hayan sido accidentales. Las circunstancias deberán establecerse a partir de las pericias, los testimonios y las demás pruebas que se incorporen a la causa.

Tampoco se informó si existían conflictos previos entre los dos estudiantes o si hubo testigos directos de lo ocurrido dentro del baño.

Los antecedentes de violencia con armas en las escuelas

El episodio de González Catán se suma a otros casos de violencia que involucran armas dentro de establecimientos educativos y que generan preocupación por la seguridad de estudiantes y docentes.

En Neuquén, por ejemplo, un estudiante ingresó armado al CPEM N.º 6 de Cutral Co en junio de 2026 y un compañero de 13 años resultó herido por un disparo. El caso motivó la intervención de las autoridades educativas y la activación de protocolos de seguridad.

Aunque los episodios ocurrieron en contextos diferentes, ambos plantean interrogantes sobre el ingreso de armas a las escuelas, la respuesta ante una emergencia y las medidas de protección para las comunidades educativas.

En el caso de González Catán, todavía falta información para determinar si hubo antecedentes, cómo se produjo el acceso al arma y qué medidas se adoptarán en el establecimiento después de lo sucedido.