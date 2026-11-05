La Municipalidad de Neuquén y la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) avanzan en una agenda de trabajo para incorporar los cuatro institutos de investigación de la universidad al Polo Científico Tecnológico de Neuquén. La iniciativa también contempla la posibilidad de instalar en ese complejo los ciclos superiores de carreras vinculadas con las ingenierías, la innovación y la tecnología.

El tema fue abordado este miércoles durante una reunión entre la jefa de Gabinete municipal, María Pasqualini, el rector de la UNCo, Christian Ariel Lopes, y la vicerrectora, Lorena Angélica Higuera. El encuentro permitió analizar nuevas formas de articulación institucional y el acompañamiento del municipio a la casa de estudios.

Por el momento, la propuesta se encuentra en una etapa de análisis. Las autoridades comenzaron a evaluar cómo se integrarán las capacidades académicas y científicas de la universidad al desarrollo del Polo Científico Tecnológico, aunque todavía no se anunciaron carreras específicas, fechas de traslado ni un cronograma de implementación.

La UNCo busca integrar sus institutos de investigación al Polo

Uno de los principales puntos de la agenda es la participación de los cuatro institutos de investigación de la Universidad Nacional del Comahue en el complejo tecnológico que funciona en la capital neuquina.

Pasqualini explicó que el encuentro permitió avanzar sobre las condiciones de esa incorporación y las posibilidades de trabajo conjunto entre el municipio y la institución académica.

La iniciativa apunta a que los equipos científicos de la universidad puedan vincular sus investigaciones con las actividades de innovación, desarrollo tecnológico y producción que se proyectan en el Polo.

Qué carreras podrían instalarse en el complejo tecnológico

Otro de los temas abordados fue la posibilidad de que la futura sede universitaria dentro del Polo Científico Tecnológico reciba los ciclos superiores de carreras o facultades relacionadas con las ingenierías, la innovación y la tecnología.

La propuesta busca acercar la formación universitaria a los espacios de investigación y desarrollo, además de generar una mayor conexión entre el conocimiento académico y las necesidades del sector productivo.

Sin embargo, todavía no se precisó qué carreras podrían incorporarse, cuántos estudiantes serían alcanzados ni si la iniciativa implicará el traslado de actividades académicas que actualmente se desarrollan en otros edificios de la UNCo.

El Polo Científico Tecnológico amplía su perfil académico

La posible incorporación de la Universidad Nacional del Comahue se inscribe en un proyecto más amplio de desarrollo científico, educativo y tecnológico impulsado por la Municipalidad de Neuquén.

El complejo se encuentra en el Distrito 2 de la Meseta y cuenta con una planificación que contempla la articulación de espacios públicos, privados y académicos.

Uno de sus principales antecedentes es la puesta en funcionamiento de los primeros edificios y la incorporación de propuestas de capacitación vinculadas con la actividad energética, entre ellas el Instituto Vaca Muerta.

Además, el proyecto contempla un tercer edificio de aproximadamente 1.700 metros cuadrados, destinado a la investigación médica, la biomedicina y el desarrollo tecnológico aplicado a la salud. La obra incorpora espacios específicos para la Universidad Nacional del Comahue mediante convenios institucionales.

De esta manera, la participación universitaria no se limitaría a la formación de profesionales, sino que también podría extenderse a la investigación científica y a la generación de soluciones tecnológicas para la región.

Una articulación que busca vincular educación y producción

La agenda entre el municipio y la UNCo plantea un esquema de cooperación en el que la universidad aporte sus recursos académicos y científicos al desarrollo del Polo.

Para Neuquén, el objetivo es fortalecer la economía del conocimiento y ampliar las oportunidades de formación en áreas estratégicas, en un contexto de crecimiento de la actividad energética y de demanda de profesionales especializados.

La vinculación entre investigación, educación superior y empresas también podría favorecer el desarrollo de proyectos conjuntos, la transferencia de conocimientos y la formación de recursos humanos para actividades tecnológicas.

No obstante, para que esas posibilidades se traduzcan en resultados concretos será necesario definir los espacios que ocupará la universidad, las carreras involucradas y los mecanismos de participación de sus investigadores.