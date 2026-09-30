Un equipo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue (FAIN–UNCo) estudiará cómo aprovechar los residuos de las plantas de tratamiento cloacal para generar biogás y evaluar su posible uso en la recuperación de suelos áridos o afectados por incendios.

La iniciativa surgió a partir de una problemática detectada en San Martín de los Andes y busca desarrollar una alternativa que pueda replicarse en otras localidades de Neuquén.

La propuesta fue presentada por la Delegación Regional de los Lagos del Sur en el marco de Ciencia en Territorio, el programa de la Agencia Neuquina de Innovación para el Desarrollo (ANIDE) que busca vincular el sistema científico-tecnológico provincial con las necesidades concretas de la región.

Actualmente, los barros generados durante el tratamiento de aguas residuales se acumulan y deben recibir un tratamiento y una disposición adecuados. En el caso de San Martín de los Andes, la planta no cuenta con un sistema de digestión anaeróbica para estabilizar estos residuos.

Frente a esta situación, el equipo de investigación propone estudiar una alternativa biotecnológica que permita aprovechar la materia orgánica presente en los barros y evaluar su potencial para producir energía y obtener materiales que puedan contribuir a la recuperación de suelos degradados.

Cómo buscan transformar los barros en energía

La investigación se centrará en la digestión anaeróbica, un proceso en el que microorganismos degradan la materia orgánica en ausencia de oxígeno. Como resultado, se genera biogás, cuya composición incluye metano, un gas que puede aprovecharse como recurso energético según sus características y el tratamiento posterior que requiera.

Además, el proyecto incorporará el estudio de Limnobium laevigatum, una planta acuática flotante que se utilizará como biomasa complementaria o cosustrato para evaluar su aporte al proceso.

Para producir esta biomasa, el equipo utilizará un Canal de Cultivo de Macrófitas Flotantes de 21 litros, disponible en el Laboratorio de Procesos Biotecnológicos de la FAIN–UNCo. El sistema será alimentado con agua residual urbana de Neuquén proporcionada por el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS).

Durante los 12 meses de investigación, se realizarán ensayos para analizar las características de los barros y estimar su potencial de producción de biogás. También se estudiará el digestato, es decir, el material que queda después de la digestión anaeróbica, para determinar sus características y evaluar posibles usos.

El objetivo de recuperar suelos degradados

Uno de los propósitos del proyecto es investigar si los materiales obtenidos después del tratamiento pueden utilizarse para aportar nutrientes y materia orgánica a suelos degradados, especialmente en zonas áridas o afectadas por incendios forestales.

La propuesta parte de la posibilidad de aprovechar un residuo que actualmente requiere tratamiento y disposición final para convertirlo en un recurso con potencial aplicación ambiental.

Sin embargo, los barros cloacales no pueden utilizarse directamente en el suelo. Antes de cualquier aplicación, es necesario someterlos a tratamientos adecuados y realizar controles que permitan evaluar su calidad y los posibles riesgos sanitarios y ambientales.

La investigación buscará generar información técnica que permita determinar si esta alternativa es viable y bajo qué condiciones podría implementarse a mayor escala.

Una propuesta que busca extenderse a toda la provincia

El problema de los barros cloacales no se limita a San Martín de los Andes, sino que también alcanza a otras localidades neuquinas que cuentan con plantas de tratamiento.

Por eso, la Delegación Regional de los Lagos del Sur plantea desarrollar una experiencia que, si los resultados son favorables, pueda servir de base para su aplicación en otros puntos de la provincia.

Al finalizar los 12 meses de trabajo, el equipo espera contar con información para estimar la producción potencial de biogás a escala real, establecer parámetros técnicos de diseño, caracterizar el digestato y elaborar documentación destinada a las instituciones vinculadas con el proyecto.