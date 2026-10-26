La relación entre la universidad y los gobiernos locales sumó un nuevo capítulo en San Martín de los Andes. Representantes de la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) mantuvieron una reunión con el intendente de la ciudad, Carlos Saloniti, para analizar posibles líneas de trabajo conjunto vinculadas al turismo y la formación profesional.

Durante el encuentro se abordaron distintos temas relacionados con la actualidad del sector turístico, considerado uno de los principales motores económicos de la localidad. También se intercambiaron miradas sobre los desafíos que enfrenta el destino y las oportunidades de desarrollo que pueden surgir a partir de la articulación entre la gestión pública y el ámbito académico.

Un puente entre la teoría y la práctica

Uno de los ejes de la reunión estuvo centrado en la posibilidad de generar nuevas instancias de vinculación para estudiantes de Turismo, con experiencias que les permitan complementar la formación universitaria en contextos reales.

Desde la Facultad destacaron la importancia de fortalecer los lazos con las comunidades donde la actividad turística tiene un rol estratégico. En ese sentido, consideraron que el contacto directo con organismos públicos y actores del sector contribuye a una formación más cercana a las necesidades del territorio.

Futuras pasantías y proyectos conjuntos

Como resultado del encuentro, ambas instituciones comenzaron a analizar futuras propuestas de articulación que podrían incluir programas de pasantías y otras iniciativas orientadas a la formación de estudiantes.

La intención es que estas experiencias no solo aporten herramientas para quienes se preparan profesionalmente, sino que también puedan generar beneficios para el desarrollo turístico local a través de nuevos aportes técnicos y académicos.

Turismo y desarrollo local

San Martín de los Andes es uno de los destinos turísticos más importantes de la Patagonia y, por esa razón, la formación de recursos humanos especializados es considerada una herramienta clave para acompañar el crecimiento de la actividad.

Desde la Facultad de Turismo remarcaron que la vinculación entre universidad, Estado y sector turístico permite generar conocimientos aplicados a la realidad de cada comunidad y contribuir a la construcción de políticas y proyectos con impacto local.

La reunión dejó abierta la posibilidad de seguir avanzando en acciones concretas que fortalezcan tanto la formación de los futuros profesionales como el desarrollo de uno de los destinos turísticos más emblemáticos de Neuquén.