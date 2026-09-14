Por el avance de la obra de la Gran Avenida, la Municipalidad de Neuquén informó que durante este lunes 14 y martes 15 de septiembre se realizará un corte total de circulación en la intersección de Avenida Mosconi y Saturnino Torres, debido a la ejecución de trabajos de infraestructura pluvial.

La interrupción tendrá una duración prevista de 48 horas y afectará el tránsito en el cruce, por lo que se solicita a los vecinos y conductores planificar los recorridos con anticipación, respetar la señalización preventiva y utilizar vías alternativas durante el desarrollo de las tareas.

Los trabajos estarán concentrados en la ejecución de desagües pluviales sobre la avenida Mosconi, una infraestructura fundamental dentro de la transformación integral de la antigua traza de la Ruta Nacional 22 en la nueva Gran Avenida.

Hay un tramo habilitado y esperan inaugurarla a fin de año

La Gran Avenida es una de las principales obras de infraestructura que se encuentran actualmente en ejecución en la ciudad de Neuquén. El proyecto transforma la ex Ruta 22 en un nuevo corredor urbano y contempla una intervención integral que incluye nueva infraestructura vial, un sistema de desagües pluviales, renovación de servicios y nuevos espacios para la circulación de peatones y ciclisyas.

La intervención también avanza por etapas con la habilitación progresiva de sectores terminados. En agosto se habilitaron los primeros 200 metros de la nueva avenida, entre Chaneton y Gatica, mientras continúan los trabajos en los distintos frentes de obra.

En este contexto, los trabajos pluviales que se desarrollarán en Saturnino Torres forman parte de las obras de infraestructura necesarias para completar el nuevo corredor y garantizar su funcionamiento integral.

La nueva etapa irá de Gatica hasta el Aeropuerto

La Municipalidad de Neuquén prevé licitar antes de fin de año el tramo de la Gran Avenida que irá desde calle Gatica hasta el aeropuerto Presidente Perón, una extensión de unos seis kilómetros que se sumará a la obra que actualmente avanza sobre la avenida Mosconi.

El nuevo tramo está previsto para comenzar durante 2027 y apunta a extender hacia el oeste uno de los principales corredores viales de la ciudad, en dirección a Plottier.